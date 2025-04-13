Эти сорта ирисов украсят сад и не требуют лишнего ухода

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти цветы выращивали ещё египетские фараоны, а их изображения нашли на фресках Кносского дворца. С тех пор ирисы не потеряли популярности — наоборот, благодаря формам и палитре стали одними из главных героев цветников.

Фото: commons.wikimedia.org by Roburq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирис

Вот куда их лучше сажать, чтобы они раскрыли всю свою красоту:

Миксбордеры

Карликовые ирисы — спереди, среднерослые — в середину, а высокие — в центр или на задний план. Японские и сибирские сорта сохраняют зелень весь сезон, в отличие от бородатых, у которых подсыхают кончики листьев.

Рабатки и бордюры

Миниатюрные сорта с разным сроком цветения создадут чёткий узор в рабатке. В бордюрах хорошо смотрятся и бородатые, и пышные сибирские.

У водоёма

Болотный ирис растёт прямо в воде, а мечевидный и сибирский отлично себя чувствуют во влажной зоне у берега. Бородатые — только на сухом месте!

Японский уголок

Ирисы — символ воинского духа в Японии. Их сажают у воды, мостиков и в укромных уголках. Особенно хороши сорта сибирской селекции — неприхотливы и зимуют без укрытия.

Иридарий

Сад только из ирисов — мечта коллекционера. Можно сделать моносад синих, фиолетовых или золотистых сортов, оформив всё галькой и табличками.

Рокарии

Карликовые и бородатые ирисы — идеальны для альпийских горок и солнечных склонов. Главное — полив и отсутствие известняка.

Пряно-ароматические грядки

Ирис бледный не только красив, но и полезен. Из него делают эфирное масло с фиалковым ароматом.

Кашпо

Луковичные ирисы прекрасно растут в горшках. Летом украсят террасу, а на зиму их легко убрать.

Уточнения

И́рис и́рисы, Ири́са (лат. Íris от др.-греч. ἶρῐς, радуга) — одна из форм мифологического имени собственного, имеющего в современном русском языке ряд разнородных значений.

