Эти сорта ирисов украсят сад и не требуют лишнего ухода

Эти цветы выращивали ещё египетские фараоны, а их изображения нашли на фресках Кносского дворца. С тех пор ирисы не потеряли популярности — наоборот, благодаря формам и палитре стали одними из главных героев цветников.
Вот куда их лучше сажать, чтобы они раскрыли всю свою красоту:
Карликовые ирисы — спереди, среднерослые — в середину, а высокие — в центр или на задний план. Японские и сибирские сорта сохраняют зелень весь сезон, в отличие от бородатых, у которых подсыхают кончики листьев.
Миниатюрные сорта с разным сроком цветения создадут чёткий узор в рабатке. В бордюрах хорошо смотрятся и бородатые, и пышные сибирские.
Болотный ирис растёт прямо в воде, а мечевидный и сибирский отлично себя чувствуют во влажной зоне у берега. Бородатые — только на сухом месте!
Ирисы — символ воинского духа в Японии. Их сажают у воды, мостиков и в укромных уголках. Особенно хороши сорта сибирской селекции — неприхотливы и зимуют без укрытия.
Сад только из ирисов — мечта коллекционера. Можно сделать моносад синих, фиолетовых или золотистых сортов, оформив всё галькой и табличками.
Карликовые и бородатые ирисы — идеальны для альпийских горок и солнечных склонов. Главное — полив и отсутствие известняка.
Ирис бледный не только красив, но и полезен. Из него делают эфирное масло с фиалковым ароматом.
Луковичные ирисы прекрасно растут в горшках. Летом украсят террасу, а на зиму их легко убрать.
И́рис и́рисы, Ири́са (лат. Íris от др.-греч. ἶρῐς, радуга) — одна из форм мифологического имени собственного, имеющего в современном русском языке ряд разнородных значений.
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