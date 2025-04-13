Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям

Даже самое неприхотливое растение можно "угробить" за считанные недели. Денежное дерево (толстянка) часто кажется вечным и выносливым, но у него есть слабое место, которое легко упустить.
Если вовремя не заметить тревожный сигнал — растение начнёт чахнуть, сбрасывать листья и может не пережить зиму.
Что должно насторожить
Листья у здоровой толстянки всегда ярко-зелёные. Любое отклонение — тревожный знак.
Если цвет тусклый или появились пятна, стоит пересмотреть уход. Даже несколько "неправильных" листиков говорят о проблемах.
Красные или фиолетовые пятна
Такое бывает, если растение стоит под прямыми лучами солнца. Переставьте горшок в полутень — толстянка не любит "солярий".
Волдыри на листьях
Это не банальный ожог, а тревожный сигнал: растение атаковано щитовкой. Нужно обработать инсектицидом и изолировать от других.
Серебристый налёт
Есть два варианта: либо вы переусердствовали с поливом и корни начали гнить, либо растение стоит в холоде. Проверьте температуру воздуха и влажность почвы.
Заметили хотя бы один из этих симптомов — действуйте сразу. Чем дольше тянуть, тем меньше шансов спасти толстянку.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.