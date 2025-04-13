Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже самое неприхотливое растение можно "угробить" за считанные недели. Денежное дерево (толстянка) часто кажется вечным и выносливым, но у него есть слабое место, которое легко упустить.

Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстянка, денежное дерево

Если вовремя не заметить тревожный сигнал — растение начнёт чахнуть, сбрасывать листья и может не пережить зиму.

Что должно насторожить

Листья у здоровой толстянки всегда ярко-зелёные. Любое отклонение — тревожный знак.

Если цвет тусклый или появились пятна, стоит пересмотреть уход. Даже несколько "неправильных" листиков говорят о проблемах.

Красные или фиолетовые пятна

Такое бывает, если растение стоит под прямыми лучами солнца. Переставьте горшок в полутень — толстянка не любит "солярий".

Волдыри на листьях

Это не банальный ожог, а тревожный сигнал: растение атаковано щитовкой. Нужно обработать инсектицидом и изолировать от других.

Серебристый налёт

Есть два варианта: либо вы переусердствовали с поливом и корни начали гнить, либо растение стоит в холоде. Проверьте температуру воздуха и влажность почвы.

Заметили хотя бы один из этих симптомов — действуйте сразу. Чем дольше тянуть, тем меньше шансов спасти толстянку.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

