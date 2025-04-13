Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польза одинаковая, а цена — нет: какой рыбе отдать предпочтение
Устали бегать без результата? Вот что работает лучше и быстрее кардио
Опускаете шею — теряете молодость: неожиданные причины преждевременного старения
Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы
Трамп закручивает гайки: но для одной компании, похоже, готов сделать исключение
Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила
Стоимость домашнего пасхального кулича выросла на 11%
Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память
Почему весна — не лучшее время для будущих родителей

Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям

1:22
Садоводство

Даже самое неприхотливое растение можно "угробить" за считанные недели. Денежное дерево (толстянка) часто кажется вечным и выносливым, но у него есть слабое место, которое легко упустить.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

Если вовремя не заметить тревожный сигнал — растение начнёт чахнуть, сбрасывать листья и может не пережить зиму.

Что должно насторожить

Листья у здоровой толстянки всегда ярко-зелёные. Любое отклонение — тревожный знак.

Если цвет тусклый или появились пятна, стоит пересмотреть уход. Даже несколько "неправильных" листиков говорят о проблемах.

Красные или фиолетовые пятна

Такое бывает, если растение стоит под прямыми лучами солнца. Переставьте горшок в полутень — толстянка не любит "солярий".

Волдыри на листьях

Это не банальный ожог, а тревожный сигнал: растение атаковано щитовкой. Нужно обработать инсектицидом и изолировать от других.

Серебристый налёт

Есть два варианта: либо вы переусердствовали с поливом и корни начали гнить, либо растение стоит в холоде. Проверьте температуру воздуха и влажность почвы.

Заметили хотя бы один из этих симптомов — действуйте сразу. Чем дольше тянуть, тем меньше шансов спасти толстянку.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Остров, где не рады никому: почему человечеству стоит забыть об этом месте навсегда
Туризм
Остров, где не рады никому: почему человечеству стоит забыть об этом месте навсегда Аудио 
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают
Недвижимость
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают Аудио 
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Авто
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Суперджет SJ-100 поднялся ближе к звёздам, на максимальную высоту — 12200 метров Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Устали бегать без результата? Вот что работает лучше и быстрее кардио
Опускаете шею — теряете молодость: неожиданные причины преждевременного старения
Великолепные моторы ВАЗ: от Копейки до Нивы
Холод, влага или вредители? Распознаём врагов толстянки по листьям
Трамп закручивает гайки: но для одной компании, похоже, готов сделать исключение
Авиакомпания сказала нет, но 17-килограммовая собака полетит в салоне: раскрыт секрет, убедивший судей изменить правила
Стоимость домашнего пасхального кулича выросла на 11%
Тормозим процесс старения: этот вкусный продукт омолодит и вернёт память
Почему весна — не лучшее время для будущих родителей
Новая машина — куча кнопок, но пользы мало: список, от которого устанет даже пассажир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.