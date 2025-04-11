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Подарок природы или токсичный яд? Необычный взгляд на кофейную гущу как удобрение

2:04
Садоводство

Это действительно интересный и полезный вопрос, который вызывает много споров среди дачников и огородников. Идея о том, что кофейная гуща является хорошим удобрением, может быть привлекательной, но, как правильно отмечается, её использование требует осторожности.

Кофейная гуща
Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кофейная гуща

Кофейная гуща обладает несколькими преимуществами, но она не является полноценным удобрением. Вот несколько ключевых моментов:

  • Улучшение структуры почвы: гуща действительно способствует улучшению структуры почвы, благодаря своим органическим веществам, таким как целлюлоза и лигнин. Это помогает почве становиться более рыхлой и водопроницаемой, что полезно для корней растений.
  • Не полноценное удобрение: хотя кофейная гуща содержит азот и микроэлементы, её концентрация этих веществ не такая высокая, чтобы использовать её как основное удобрение. И, как правильно указано, она медленно разлагается, а значит, не может мгновенно удовлетворить потребности растений.
  • Кислотность: миф о подкисляющем эффекте кофейной гущи имеет под собой мало оснований. После заваривания кофе, её pH действительно близок к нейтральному, и этот факт должен развеять опасения по поводу "кислой" почвы.
  • Умеренность — ключ к успеху: основной момент, который стоит запомнить — это умеренность. Как и с любым органическим материалом, важно не переборщить. Если кофейная гуща будет лежать слишком толстым слоем или в большом количестве, она может начать забирать азот из почвы, что приведёт к нехватке питательных веществ для растений.

Как результат, кофейная гуща может быть полезной добавкой к почве, но только в малых количествах и в сочетании с другими методами улучшения почвы, такими как компостирование. Это отличный способ переработать отходы и улучшить условия для растений, но важно помнить, что она не заменяет полноценное удобрение.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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