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Как малина может стать звездой вашего сада

2:50
Садоводство » Деревья и кустарники

Этой весной простое действие в саду может изменить судьбу вашей малины. Несмотря на то, что она считается звездой огородов, она требует более внимательного ухода, чем может показаться на первый взгляд. При недостаточном внимании, несмотря на здоровый вид, растения могут давать скупые урожаи.

Жёлтая малина
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жёлтая малина

Для успешного роста малины нужны определённые условия: слегка кислый грунт, хорошая аэрация, а также регулярное, но не чрезмерное удобрение. Весна — это время, когда все решается. Чтобы активизировать рост и ожидать обильный урожай сочной малины, естественные решения являются самыми эффективными. Хорошо перепревший компост, умный мульчирование или растительные настои зачастую работают лучше, чем любые химические удобрения.

Марка кофе для стимуляции малины

Марка кофе, часто остающаяся на дне фильтра, может сыграть важную роль в успехе малины. Она богата азотом, фосфором, калием и микроэлементами, что делает ее отличным естественным удобрением для этих плодовых кустарников. Внесение ее в почву у корней растений улучшает структуру грунта и обеспечивает необходимыми питательными веществами.

Это простое, экономичное и устойчивое действие может значительно повлиять на урожайность на протяжении сезона. Питая почву, а не само растение, вы создаете более подходящую среду для активного роста и обильного плодоношения.

Натуральная поддержка для малины

Марка кофе, скрывающаяся в роли безобидного отхода, на самом деле обладает удивительной эффективностью в саду. Внесение её у корней малины весной даст значительный стимул для роста: азот активизирует листву, микроорганизмы начинают работать, почва аэрации, лучше удерживает воду, а слизни будут избегать таких мест.

Марка кофе может использоваться как на поверхности, так и быть интегрирована в почву, становясь ценным союзником — главное, не забыть высушить ее заранее, чтобы избежать появления плесени. Однако, даже с энтузиазмом нельзя забывать о мере: небольшое количество — одна-две порции в месяц будет достаточно для улучшения плодородия без нарушения баланса в почве. Избыток может привести к повышению кислотности, что негативно скажется на урожае.

Вы также можете добавить ее в компост или использовать в качестве мульчи. В обоих случаях питательные вещества будут высвобождаться постепенно, без риска передозировки. Таким образом, небольшое действие после утреннего кофе может иметь значительное положительное влияние на здоровье малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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