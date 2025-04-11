Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дана Борисова показала маму и дочь на одном фото: супер красивые
Почему еда в советской столовой была вкуснее, чем в кафе?
Сел в такси, а водителя нет: беспилотные автомобили захватывают города
Тропическое дерево, которое превратило удар молнии в стратегический ход
Валютные колебания: как постановление Трампа изменило финансовый ландшафт Европы
Ошибки, которые совершают даже опытные владельцы кошек
Старое озеро и новейшее мошенничество: как субподрядчик завысил цены и унёс 100 млн
Продавцы перестанут наживаться, реклама уйдёт из соцсетей: новые законы подписал Путин
На грани выживания: как карфентанил губит людей с первой дозы

Эуриопс гребенчатый: красота в вашем саду, устойчивая к зимним морозам

3:09
Садоводство » Цветы

Если вы хотите оживить свой дом и добавить ярких красок даже в самые серые дни, вам нужен эуриопс гребенчатый, лучше известный как жёлтая ромашка. Эта прекрасная растение способно украсить ваш сад в любое время года и сможет противостоять самым сильным зимним морозам.

Эуриопс гребенчатый — это компактный, многолетний кустарник, который вырастает до 1,5 метров в высоту. Его прямостоячий рост сопровождается плотными серо-зелеными листьями, покрытыми тонким слоем волосков, что придает им характерную текстуру. На протяжении большей части года этот куст радует своим ярким цветением — темно-желтыми цветами, которые могут появляться как в одиночку, так и в группах. Несмотря на свою удивительную стойкость, растению необходим стратегический уход: обрезка поможет избежать потери листьев и предотвратит его «одревеснение».

Эти яркие цветы создают отличный визуальный контраст с холодной, скучной зимней природой, наполняя ваш сад жизнью и цветом. Вы можете сочетать Euryops pectinatus с другими видами ромашек, такими как ромашка обыкновенная, чтобы достичь яркого визуального эффекта. Желтые цветы будут освещать ваш сад в течение всего дня, а белоснежные ромашки останутся заметными даже в ночное время, продлевая магию пространства.

Уход за эуриопсом гребенчатым

Чтобы обеспечить вашему растению лучший уход, следуйте некоторым рекомендациям:

  • Освещение: расположите растение на хорошо освещенном месте. Оно также может адаптироваться к полутенистым условиям, но для нормального цветения ему необходимо много света.
  • Полив: рекомендуется умеренный полив. Позвольте субстрату высохнуть между поливами. Весной и осенью увеличьте полив до одной недели на горшок. Летом полив следует увеличить в зависимости от температуры и интенсивности солнечного света. Зимой полив стоит минимизировать и в некоторых случаях он может быть не нужен вовсе.
  • Субстрат: используйте хорошо дренированный и воздухопроницаемый субстрат, лучше всего смесь плодородной земли, крупного песка и торфа или компоста. Важно предотвратить переувлажнение, чтобы избежать гниения корней и болезней.
  • Обрезка: после цветения аккуратно обрежьте растение, чтобы стимулировать новые побеги и большее количество цветов. В конце весны обрежьте верхушки для сохранения формы растения. Если требуется омоложение, можно провести более радикальную обрезку, уменьшая размер куста до 50%.

Откройте для себя всю красоту и удивительные качества эуриопсом гребенчатым и наслаждайтесь этим очаровательным растением в своём доме. С его помощью ваш сад будет всегда ярким и наполненным жизнью, добавляя краски даже в самые серые дни!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Садоводство, цветоводство
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу Аудио 
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Рой Кин заявил, что матч Арсенал — Реал Мадрид завершен после выступления в ЛЧ
Не просто дырка: зачем фурам делают маленькие дверцы
Зелёный или спелый? Какой банан безопаснее при диабете
Сын художника Никаса Сафронова рассказал, как ему удалось похудеть
Косметология нового уровня: почему экзосомы стали главным трендом в омоложении
На передовой борьбы с сюрпризами климата! Как экономика и бизнес стран Африки адаптируются
Правда оказалась сильнее: гендиректор Pravda.Ru назвал указ Зеленского против СМИ пустышкой
Зрители возмущены: в Тбилиси отменили спектакль Чулпан Хаматовой за час до начала
Почему пчелиная матка живёт в 10 раз дольше обычных пчёл
Свежие бананы без холодильника? Только если вы знаете этот приём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.