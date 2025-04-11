Удобряете газон? Знайте, когда дождь может стать вашим лучшим другом или врагом

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда лучше удобрять газон, чтобы он стал здоровым и зелёным? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, включая погоду, температуру почвы и тип удобрения, которое вы используете. Секрет успешного ухода за газоном — правильный расчёт времени для внесения удобрений.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Правильное время для внесения удобрений

Планируя удобрение газона, учитывайте, что удобрения эффективны только при определённых условиях. Лу Манфредини, эксперт по уходу за газонами, утверждает:

"Температура почвы имеет большое значение. Идеальная температура — минимум 10°C. Это позволяет удобрениям и борьбе с сорняками работать наилучшим образом".

В противном случае, если почва холодная или трава не растёт, удобрения не усваиваются должным образом, и результат будет минимальным.

Что важно учитывать при выборе времени для внесения удобрений

Время года, частота внесения удобрений и прогноз погоды — ключевые моменты, которые определяют успех работы. Например, если удобрения вносятся слишком часто, газон начнёт активно расти, но корни не смогут справиться с избыточным количеством побегов. В результате корневая система ослабляется.

Когда удобрять газон в зависимости от сезона

Прогноз погоды играет огромную роль. Перед внесением удобрений всегда стоит проверить, когда ожидаются дожди. Аарон Стайл, эксперт в области ландшафтного дизайна, рекомендует избегать внесения удобрений в дни с сильными дождями:

"Если дождь идёт в течение 24 часов после удобрения, большая часть питательных веществ просто смоется".

Это особенно важно для удобрений с высоким содержанием азота, которое может загрязнить водные ресурсы.

Что говорят специалисты о различных типах удобрений

Гранулированные и жидкие удобрения требуют разных условий для оптимального применения. Гранулы нужно вносить в сухую погоду и поливать через некоторое время, чтобы они начали действовать. Если ожидаются дожди, лучше отложить удобрение, поскольку дождь может смыть удобрения, не дав им должным образом впитаться в почву.

Для жидких удобрений Манфредини советует:

"Нужно подождать 24 часа после внесения, прежде чем поливать или дождь, чтобы удобрение успело проникнуть в корни".

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

