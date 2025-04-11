Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется логичным: положить камни на дно кашпо, чтобы вода не застаивалась, и растение не пострадало от переувлажнения. Но всё ровно наоборот.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain камни

Многие уверены, что камни или гравий на дне горшка спасают от загнивания корней. Эта идея давно укоренилась среди любителей комнатных растений, хотя на практике приносит больше вреда, чем пользы. Эксперты по садоводству объясняют: такой способ не только не улучшает дренаж, но и способствует образованию "влажной ловушки".

Когда внизу находится непроницаемый слой, влага из почвы скапливается над ним, а не уходит. Получается, что уровень воды поднимается вверх, затапливая корни и не давая почве нормально просыхать. Растение оказывается в условиях постоянной влажности — идеальной среды для гниения корней.

Как отмечает специалист, суть проблемы — не в наличии или отсутствии камней, а в застоявшейся воде. Даже при идеальной почвенной смеси растение погибнет, если в кашпо нет хорошего оттока влаги. Кроме того, в стоячей воде накапливаются соли, что дополнительно ухудшает состояние корневой системы.

Чтобы избежать таких ошибок, выбирайте горшки с дренажными отверстиями и обязательно сливайте лишнюю воду из поддонов. И не стоит усложнять — вместо камней используйте качественный дренажный субстрат или просто следите за умеренным поливом. Иногда меньше — действительно лучше.

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.



