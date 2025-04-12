Весенняя пересадка клубники: 3 секрета, которые обеспечат мощные кусты

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника, она же земляника садовая, — главная ягода на дачных грядках. Ароматная, сладкая, урожайная и неприхотливая. Но даже у любимцев есть слабые места: со временем ягоды мельчают, кусты болеют, урожай снижается. Именно поэтому плантацию нужно обновлять раз в 3-5 лет. И весна — идеальное время для этого.

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клубника

Когда пересаживать

Ориентируйтесь на погоду: дневная температура должна держаться в пределах 10-20 °C, а ночных заморозков быть уже не должно. На юге пересаживают с марта, в средней полосе — в апреле-мае, в Сибири — ближе к концу мая.

Как выбрать участок

Солнечное и ровное место , защищённое от ветра

Почва — нейтральная или слабокислая, плодородная, не переувлажнённая

Хорошие предшественники : чеснок, морковь, редис, бобовые

Плохие соседи: томаты, картофель, огурцы

Схемы посадки

Однорядная : между кустами 20 см, между рядами — 80 см

Ленточная (2-3 строчки) : 20 см между кустами, 35 см между строчками

Гнездовая : 1 куст в центре и 6 по кругу

Ковровая : кусты без контроля, быстро разрастаются

На плёнку : защита от сорняков, нужен продуманный полив

Тоннельная: мини-теплица для раннего урожая

Подготовка и посадка

Ямки глубиной 10-15 см, насыпьте холмик внутри Корни расправьте, "сердечко" должно быть на уровне почвы Обильно полейте и замульчируйте В солнечную погоду — лёгкое притенение, в заморозки — укрытие

Посадочный материал

Усы : укоренённые розетки от крепких кустов

Деление куста : из одного взрослого — несколько новых

Семена: самый долгий способ, но даёт крепкую рассаду

Уход в год посадки

Полив : по 2-5 л/м², 1-2 раза в день первые недели

Рыхление и прополка : раз в 2 недели

Подкормки : в первый год не нужны

Подготовка к зиме: полив, мульча, лапник — только после устойчивых заморозков

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

