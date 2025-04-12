Весенняя пересадка клубники: 3 секрета, которые обеспечат мощные кусты

Клубника, она же земляника садовая, — главная ягода на дачных грядках. Ароматная, сладкая, урожайная и неприхотливая. Но даже у любимцев есть слабые места: со временем ягоды мельчают, кусты болеют, урожай снижается. Именно поэтому плантацию нужно обновлять раз в 3-5 лет. И весна — идеальное время для этого.
Ориентируйтесь на погоду: дневная температура должна держаться в пределах 10-20 °C, а ночных заморозков быть уже не должно. На юге пересаживают с марта, в средней полосе — в апреле-мае, в Сибири — ближе к концу мая.
Солнечное и ровное место, защищённое от ветра
Почва — нейтральная или слабокислая, плодородная, не переувлажнённая
Хорошие предшественники: чеснок, морковь, редис, бобовые
Плохие соседи: томаты, картофель, огурцы
Однорядная: между кустами 20 см, между рядами — 80 см
Ленточная (2-3 строчки): 20 см между кустами, 35 см между строчками
Гнездовая: 1 куст в центре и 6 по кругу
Ковровая: кусты без контроля, быстро разрастаются
На плёнку: защита от сорняков, нужен продуманный полив
Тоннельная: мини-теплица для раннего урожая
Ямки глубиной 10-15 см, насыпьте холмик внутри
Корни расправьте, "сердечко" должно быть на уровне почвы
Обильно полейте и замульчируйте
В солнечную погоду — лёгкое притенение, в заморозки — укрытие
Усы: укоренённые розетки от крепких кустов
Деление куста: из одного взрослого — несколько новых
Семена: самый долгий способ, но даёт крепкую рассаду
Полив: по 2-5 л/м², 1-2 раза в день первые недели
Рыхление и прополка: раз в 2 недели
Подкормки: в первый год не нужны
Подготовка к зиме: полив, мульча, лапник — только после устойчивых заморозков
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.