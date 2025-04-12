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Весенняя пересадка клубники: 3 секрета, которые обеспечат мощные кусты

2:16
Садоводство

Клубника, она же земляника садовая, — главная ягода на дачных грядках. Ароматная, сладкая, урожайная и неприхотливая. Но даже у любимцев есть слабые места: со временем ягоды мельчают, кусты болеют, урожай снижается. Именно поэтому плантацию нужно обновлять раз в 3-5 лет. И весна — идеальное время для этого.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клубника

Когда пересаживать

Ориентируйтесь на погоду: дневная температура должна держаться в пределах 10-20 °C, а ночных заморозков быть уже не должно. На юге пересаживают с марта, в средней полосе — в апреле-мае, в Сибири — ближе к концу мая.

Как выбрать участок

  • Солнечное и ровное место, защищённое от ветра

  • Почва — нейтральная или слабокислая, плодородная, не переувлажнённая

  • Хорошие предшественники: чеснок, морковь, редис, бобовые

  • Плохие соседи: томаты, картофель, огурцы

Схемы посадки

  • Однорядная: между кустами 20 см, между рядами — 80 см

  • Ленточная (2-3 строчки): 20 см между кустами, 35 см между строчками

  • Гнездовая: 1 куст в центре и 6 по кругу

  • Ковровая: кусты без контроля, быстро разрастаются

  • На плёнку: защита от сорняков, нужен продуманный полив

  • Тоннельная: мини-теплица для раннего урожая

Подготовка и посадка

  1. Ямки глубиной 10-15 см, насыпьте холмик внутри

  2. Корни расправьте, "сердечко" должно быть на уровне почвы

  3. Обильно полейте и замульчируйте

  4. В солнечную погоду — лёгкое притенение, в заморозки — укрытие

Посадочный материал

  • Усы: укоренённые розетки от крепких кустов

  • Деление куста: из одного взрослого — несколько новых

  • Семена: самый долгий способ, но даёт крепкую рассаду

Уход в год посадки

  • Полив: по 2-5 л/м², 1-2 раза в день первые недели

  • Рыхление и прополка: раз в 2 недели

  • Подкормки: в первый год не нужны

  • Подготовка к зиме: полив, мульча, лапник — только после устойчивых заморозков

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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