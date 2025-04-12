Хотите модный сад? Вот 10 трендов, которые правят в 2025

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство — больше, чем просто выращивание растений. Это способ перезагрузиться, проявить креатив и создать свой уголок уюта и природы. А с 2025 годом на горизонте пора узнать, что будет в тренде на грядках и клумбах.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сад

Вот 10 садовых идей, которые будут на пике популярности в этом сезоне:

1. Сад без жажды

Сажаем засухоустойчивые растения, украшаем участок гравием, уменьшаем полив. Вода — на вес золота, и сад может быть красивым даже в жару. Подойдут суккуленты, злаки и овощи, которые легко переносят зной.

2. Местные — в приоритете

Растения, привычные вашему климату, не только требуют меньше ухода, но и поддерживают экосистему. Птицы, пчёлы и бабочки скажут спасибо.

3. Природа — вдохновитель

Симметрия уступает место дикой красоте. Натуральные миксбордеры с разной высотой и фактурой создают ощущение живого ландшафта без строгих рамок.

4. Молодые — вперёд

Мини-растения в горшках Р9 дешевле и быстрее приживаются. Их всё чаще выбирают вместо взрослых саженцев.

5. Сила симбиоза

Дизайн сада теперь строится не на цвете, а на взаимодействии. Растения выбираются по "полезности": одни фиксируют азот, другие привлекают пчёл, третьи укрывают почву.

6. Живые изгороди вместо заборов

Смешанные зелёные стенки не только украсят участок, но и создадут убежище для птиц и насекомых. А ягодные кустарники добавят угощения.

7. Сад как терапия

Сенсорные сады с ароматными растениями и водоёмами помогают справляться со стрессом и восстанавливать внутренний баланс.

8. Яркость рулит

В моду входят насыщенные оттенки — красный, оранжевый, ярко-розовый. А сине-зелёные элементы (растения, мебель) добавляют глубины и модного шика.

9. Всё из семечка

Выращивать с нуля стало модно и экономно. Семена — это несложно, а выбор сортов радует даже искушённых.

10. Грядки с Wi-Fi

Умные системы полива, датчики дождя, робот-газонокосилка — технологии берут на себя рутину. Садовод отдыхает — техника работает.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

