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Секрет кабачка в контейнере: урожай как с грядки, но без участка

2:13
Садоводство

Кабачки — один из самых благодарных овощей. Они растут быстро, плодоносят обильно и не требуют особых условий. А ещё их вполне можно выращивать прямо на балконе или в саду в контейнере. Даже если у вас нет участка, с этими зелёными красавцами всё получится. Главное — соблюдать несколько простых правил.

Цуккини
Фото: Own work by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цуккини

Что нужно для старта

Чтобы посадить кабачки в контейнер, вам понадобятся:

  • Контейнер объёмом не менее 40-50 литров (важно: с дренажными отверстиями).

  • Питательная почвенная смесь, желательно с компостом.

  • Семена или рассада кабачков (лучше выбирать кустовые сорта, они компактнее).

  • Тёплое, солнечное место - не менее 6 часов света в день.

Как посадить кабачки в контейнер

  1. Заполните контейнер почвенной смесью, оставив пару сантиметров до края.

  2. Если сажаете семена — заглубите их на 2-3 см, по 2-3 штуки в один контейнер, потом оставьте сильнейший росток.

  3. Если высаживаете рассаду — аккуратно пересадите, не повредив корни.

  4. Полейте тёплой водой и поставьте в место, защищённое от ветра.

Уход, который даст результат

  • Полив - кабачки любят влагу. Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет, но не допускайте заболачивания.

  • Подкормка - раз в 10-14 дней можно подкармливать овощи жидким органическим удобрением.

  • Обрезка - убирайте повреждённые листья, чтобы избежать грибка и дать больше воздуха кусту.

  • Опыление - если пчёл рядом нет, можно помочь вручную: пыльцу с мужского цветка (он без завязи) перенесите на женский (с мини-кабачком у основания).

"Кабачки в контейнере — это не только удобно, но и красиво: крупные листья, солнечные цветы и, конечно, урожай прямо под рукой", — отмечают садоводы.

Когда собирать урожай

Кабачки лучше снимать, когда они ещё молодые и нежные — длиной 15-20 см. Чем дольше висят, тем грубее становятся. Регулярный сбор стимулирует появление новых плодов.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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