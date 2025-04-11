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Удобрения своими руками: что нужно добавить в воду, чтобы цветы стали в 3 раза пышнее

1:50
Садоводство

Весна — это не только сезон капризной погоды и долгожданного тепла, но и момент, когда ваши комнатные и садовые растения особенно нуждаются в поддержке. Хотите, чтобы они радовали яркими, обильными цветами? Вам не понадобятся дорогие средства. Всё, что нужно — простые домашние ингредиенты, которые наверняка уже есть у вас на кухне.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Почему стоит использовать органические удобрения

Такие смеси полностью натуральные, не содержат химии, безопасны для почвы, корней и даже для домашних животных. Они мягко питают растения, стимулируют рост и цветение, а главное — не требуют финансовых затрат.

Волшебная формула весеннего удобрения

Для этого суперэффективного подкорма вам понадобятся:

  • Банановая кожура - источник калия и фосфора;

  • Яичная скорлупа - натуральный кальций;

  • Молотый кофе (гуща) - органический азот и стимулятор роста;

  • Вода - основа раствора.

Как приготовить

  1. Измельчите кожуру и скорлупу (можно блендером).

  2. Добавьте кофейную гущу.

  3. Залейте литром воды.

  4. Дайте настояться сутки, процедите — и готово.

Полученным раствором можно поливать растения 1 раз в 7-10 дней. Эффект не заставит себя ждать: листья станут ярче, бутоны — крупнее, а цветение — заметно пышнее.

"Это словно витаминный коктейль для цветов. И всё - из остатков, которые обычно мы выбрасываем", — пишут в садоводческих форумах.

Главное — регулярность и умеренность

Не нужно поливать удобрением каждый день — это может навредить. Достаточно одного раза в неделю. Также важно использовать раствор при комнатной температуре, чтобы не вызвать у растения стресс.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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