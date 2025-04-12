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Когда открывать розы весной: советы, чтобы избежать главного весеннего риска

2:04
Садоводство

Весна — это не только солнце и первые цветы, но и время для важнейшей садовой задачи: снятия зимнего укрытия с роз. Казалось бы, что тут сложного? Подождал потепления, открыл — и всё. Но именно на этом этапе садоводы чаще всего совершают ошибки, из-за которых кусты болеют или даже погибают. Разберём, как делать всё правильно, и чего лучше избегать.

Красные розы
Фото: unsplash.com by Alina Sofia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красные розы

Не торопитесь — раннее открытие губительно

Главная ошибка — снимать укрытие слишком рано, когда ещё возможны заморозки. Даже если солнце припекает, не спешите: в тени и в почве всё ещё может быть холодно.

"Если открыть розы до установления устойчивой плюсовой температуры, они могут подмерзнуть", — напоминают эксперты.

Полностью "раздевать" кусты — опасно

Некоторые садоводы открывают розы резко и полностью. Это стресс для растения. Лучше действовать поэтапно: сначала немного приоткрыть, дать проветриться, и только через 2-3 дня снимать укрытие полностью.

Не проветриваете? Риски удваиваются

Укрытие без проветривания в тёплые дни — прямая дорога к выпреванию. Внутри накапливается влага, образуется плесень, и побеги начинают гнить. Лучше каждый день немного приподнимать края укрытия и проветривать хотя бы час-полтора.

Не проверили прогноз — готовьтесь к беде

Сняли укрытие, а через два дня ударили заморозки? Такое бывает часто. Поэтому важно сверяться с метеопрогнозами и выбирать тёплый, но стабильный период - желательно, когда ночью не ниже +5 °C в течение нескольких дней подряд.

Пренебрегаете акклиматизацией? Не стоит

После долгой зимы розам нужно время, чтобы "привыкнуть" к солнцу. Сразу подставлять куст под яркое солнце — ошибка. Первые 2-3 дня дайте лёгкую тень или защитите от прямых лучей, иначе возможны ожоги.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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