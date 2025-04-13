Сеешь кучками — собираешь пучками: неожиданный трюк для вкусного укропа

Мечтаете всё лето срезать сочный укроп, а не ждать, пока он уйдёт в стебель и зацветёт? Есть способ получить ароматную зелень без зонтиков, и для этого не нужно городить десятки грядок. Рассказываю, как выбрать нужные сорта, когда сеять и какую хитрость использовать при посадке.
Для зелени выбирайте кустовые сорта, которые дольше не цветут: Салют, Аллигатор, Буян, Амазон, Дилл. Они дают пышную листву и долго сохраняют сочность. А вот сорта типа Гренадер, Карлик и Зонтик лучше оставить для консервации — они быстро выбрасывают стрелку.
Укроп — культура холодостойкая: прорастает при +3 °C и переносит заморозки до -4 °C. Я начинаю посев уже в начале апреля. Главное — выбрать тёплый, рыхлый участок и заранее увлажнить почву.
Перед посадкой семена стоит подготовить. Я вымачиваю их в горячей (50 °C) воде в марлевом мешочке, меняя воду до 5 раз в день — это помогает убрать эфирные масла, замедляющие всходы. Затем выкладываю семена на влажную ткань или опилки, накрываю сверху и оставляю на 4-5 дней до проклёвывания.
Чтобы укроп не торопился в цвет, я не сею его традиционными рядами. Вместо этого делаю лунки глубиной 10-15 см и кладу в них семена кучками. Сверху — сухая земля. Такой способ помогает получить пышные, густые кустики, не прибегая к сортовому многообразию.
Если всё сделать правильно, укроп даст мягкую зелень для салатов в начале лета, а к концу — всё-таки выпустит "зонтики" для маринадов. Одно посевное усилие — и двойная польза.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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