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Огурцы без земли и нервов: рассадный лайфхак, который работает на 100%

2:05
Садоводство

Если устали от рассыпающейся земли по подоконникам — попробуйте выращивание огурцов… в опилках. Да, без грунта! Это чисто, удобно и, как ни странно, весьма эффективно.

Рассада огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов

С чего начать

Подготовьте лоток или невысокую коробку и выстелите её плёнкой — так влага не уйдёт, а опилки останутся на месте. Засыпьте 6-7 см опилок, ошпарьте их кипятком (для дезинфекции), потом отожмите и верните в ёмкость. Сверху добавьте 1 см мелкой стружки — она удержит влагу.

Посев и первые шаги

Семена перед посадкой замочите в слабом растворе марганцовки или йода. Разложите на опилках, увлажните и натяните пищевую плёнку. После появления всходов уберите плёнку и выставьте ящик на свет — всходам нужно не менее 10 часов света в день, иначе вытянутся.

Полив — аккуратный, чтобы опилки были влажными, но не мокрыми. Это важно для нежных корешков.

Когда пикировать

Как только появляются два семядольных листа — пересаживайте. Лучше в торфяные стаканчики: не надо будет тревожить корни при высадке в грунт, а сами горшочки станут удобрением.

Хитрость для тех, кто не любит пикировку

Огурцы плохо переносят пересадку. Можно прорастить семена прямо в опилках и посадить их в грунт, не дожидаясь появления настоящих листьев. Используйте слой опилок в 1-2 см и без стружки сверху — тогда их легко разделить и пересадить.

Что учесть при высадке

Огурцы теплолюбивы, поэтому сажайте проростки в теплице или под укрытие. Не загущайте посадку: излишняя влага и теснота приведут к слабому урожаю. Оптимально — один ряд, шахматный порядок, не менее метра между рядами.

Главный плюс метода — лёгкая пересадка без повреждения корней. Никакой грязи, и минимум стресса для растений.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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