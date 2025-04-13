Не куст, а жадина: как заставить малину плодоносить до самой осени

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка — залог сильных кустов и сочных ягод. Малина без правильного ухода быстро загущается, болеет и плохо плодоносит. Разберём, как ухаживать за ней весной, летом и осенью, чтобы получить максимум без хлопот.

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Весна: санитария и формирование

После таяния снега осматриваем кусты. Подмёрзшие, сухие и сломанные побеги сразу убираем — срезаем у самой земли. Даже если все стебли выглядят здоровыми, их нужно проредить: на куст оставляем не более 5 побегов, на метр ряда — до 20.

Далее — укорачиваем верхушки. Срезаем до первой живой почки. Молодую поросль возле куста или используем на размножение, или срезаем под корень.

Для более растянутого плодоношения часть побегов можно обрезать по-разному: одни — коротко (до 20 см), другие — наполовину, третьи — только по верхушке. Это даст урожай в разное время.

Лето: стимул для боковых ветвей

В июне, когда побеги вытянулись до метра, прищипываем верхушки на 10-15 см. Это направит силы на рост боковых побегов. Ближе к осени их пригибаем к земле и фиксируем — они перезимуют под снегом.

В течение сезона удаляем всю ненужную поросль, вырезаем отплодоносившие, сухие и пожелтевшие ветки — не дожидаясь осени. Мусор лучше сжечь.

Осень: прощаемся с двухлетками

После сбора урожая удаляем все старые, больные и слабые побеги. Срезаем под основание — без пеньков. Это важно, чтобы в них не прятались вредители. При необходимости прореживаем куст, убираем слабые боковые ответвления.

Молодые побеги аккуратно пригибаем к земле и закрепляем. Когда выпадет снег — подгребаем его на кусты для лучшего укрытия.

Ухоженный малинник радует не только ягодами, но и тем, как он выглядит. А главное — меньше болеет и легче зимует.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

