Пахнет, но не кормит: что делает компост бесполезным и как это исправить

Компост — это золото огорода. Он избавляет от отходов и возвращает почве жизнь. Но часто содержимое компостного ящика превращается не в удобрение, а в зловонную массу, которая пользы не приносит. Почему так происходит? Всё начинается… с ящика.
Материал ёмкости должен быть прочным и устойчивым к влаге. Если доски быстро начнут гнить, компост не успеет созреть. Дерево следует обработать специальными защитными средствами. Металл не подойдёт — быстро проржавеет, пластик часто трескается.
Без кислорода компост "задыхается", превращаясь в гниющее болото. В ящике обязательно должны быть продолговатые щели или отверстия, чтобы воздух проникал внутрь. Это условие ускоряет разложение и избавляет от неприятного запаха.
Сверху ёмкость нужно накрыть плотной крышкой. Если оставить отверстия, дождь будет вымывать полезные вещества и вызывать закисание. Лучше использовать плоскую деревянную или пластиковую крышку без щелей.
Оптимальный объём — в меру.
Слишком большой ящик — неудобен, не заполняется полностью.
Слишком маленький — быстро переполнится.
Ориентируйтесь на объём отходов, которые вы собираете за сезон.
Высокий ящик — медленный компост. Идеально, если высота ёмкости около 1 метра. При превышении 1,5 м разложение замедляется, особенно в нижних слоях.
Если есть возможность, разделите ящик на две части:
в одну — складываются свежие отходы;
во второй — вызревает компост.
Так будет проще организовать процесс и получить готовое удобрение без ожидания.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.