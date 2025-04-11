Пахнет, но не кормит: что делает компост бесполезным и как это исправить

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компост — это золото огорода. Он избавляет от отходов и возвращает почве жизнь. Но часто содержимое компостного ящика превращается не в удобрение, а в зловонную массу, которая пользы не приносит. Почему так происходит? Всё начинается… с ящика.

Фото: Own work by Rosser1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Компост

1. Надёжность и защита от гниения

Материал ёмкости должен быть прочным и устойчивым к влаге. Если доски быстро начнут гнить, компост не успеет созреть. Дерево следует обработать специальными защитными средствами. Металл не подойдёт — быстро проржавеет, пластик часто трескается.

2. Отверстия для дыхания

Без кислорода компост "задыхается", превращаясь в гниющее болото. В ящике обязательно должны быть продолговатые щели или отверстия, чтобы воздух проникал внутрь. Это условие ускоряет разложение и избавляет от неприятного запаха.

3. Крышка без дыр

Сверху ёмкость нужно накрыть плотной крышкой. Если оставить отверстия, дождь будет вымывать полезные вещества и вызывать закисание. Лучше использовать плоскую деревянную или пластиковую крышку без щелей.

4. Размер имеет значение

Оптимальный объём — в меру.

Слишком большой ящик — неудобен, не заполняется полностью.

Слишком маленький — быстро переполнится.

Ориентируйтесь на объём отходов, которые вы собираете за сезон.

5. Высота не выше метра

Высокий ящик — медленный компост. Идеально, если высота ёмкости около 1 метра. При превышении 1,5 м разложение замедляется, особенно в нижних слоях.

Бонус: два отсека — удобно и эффективно

Если есть возможность, разделите ящик на две части:

в одну — складываются свежие отходы;

во второй — вызревает компост.

Так будет проще организовать процесс и получить готовое удобрение без ожидания.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

