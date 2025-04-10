Подкормка, которая ускорит рост жимолости — рецепт проверен

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жимолость уверенно превращается в любимицу дачников, и всё больше участков украшают её ранние съедобные плоды. Во второй половине весны кусты уже отцветают — и именно в этот момент растениям особенно нужна подкормка, чтобы набраться сил для роста и формирования урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жимолость

Почему важна подкормка после цветения

После цветения кусты переходят в фазу активного развития: формируются завязи, начинают расти побеги. Если не дать растению нужные элементы в нужный момент, оно ослабнет, и урожай будет скромнее.

Важно: случайные удобрения не подойдут. Нужен сбалансированный состав, который даст и силу, и защиту.

Чем подкормить жимолость

Для подкормки потребуется два компонента:

нитрофоска — источник азота, фосфора и калия;

сульфат калия — укрепляет ткани растения и делает ягоды более сладкими.

Рецепт раствора:

На 10 литров тёплой воды добавить:

2 столовые ложки нитрофоски

1 столовую ложку сульфата калия

Как вносить удобрение

Сначала полить куст обычной водой, чтобы защитить корни от ожога.

Затем — аккуратно влить раствор под корень.

Расход:

для взрослого куста — 10-20 литров,

— 10-20 литров, для молодого растения — достаточно 5 литров.

Такое питание поможет жимолости активнее развиваться, укрепит её иммунитет и улучшит качество плодов.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

