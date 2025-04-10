Подкормка, которая ускорит рост жимолости — рецепт проверен

Жимолость уверенно превращается в любимицу дачников, и всё больше участков украшают её ранние съедобные плоды. Во второй половине весны кусты уже отцветают — и именно в этот момент растениям особенно нужна подкормка, чтобы набраться сил для роста и формирования урожая.
После цветения кусты переходят в фазу активного развития: формируются завязи, начинают расти побеги. Если не дать растению нужные элементы в нужный момент, оно ослабнет, и урожай будет скромнее.
Важно: случайные удобрения не подойдут. Нужен сбалансированный состав, который даст и силу, и защиту.
Для подкормки потребуется два компонента:
нитрофоска — источник азота, фосфора и калия;
сульфат калия — укрепляет ткани растения и делает ягоды более сладкими.
Рецепт раствора:
На 10 литров тёплой воды добавить:
2 столовые ложки нитрофоски
1 столовую ложку сульфата калия
Сначала полить куст обычной водой, чтобы защитить корни от ожога.
Затем — аккуратно влить раствор под корень.
Расход:
Такое питание поможет жимолости активнее развиваться, укрепит её иммунитет и улучшит качество плодов.
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
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