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Кто бы мог подумать, что любимое дерево является приманкой для змей

1:31
Садоводство

Оливковое дерево часто ассоциируется с солнцем, теплом и южным уютом. Но за его живописной кроной скрывается неожиданная угроза. Всё больше садоводов по всему миру замечают: под оливами активно обосновываются змеи. Причём речь не только о безобидных видах — даже гадюки чувствуют себя там как дома.

Яблоки на ветках (пос Жасминный Саратов)
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоки на ветках (пос Жасминный Саратов)

Тепло, укрытие и ужин — всё в одном месте

Змей привлекает целый набор "удобств", которые оливковое дерево предлагает безвозмездно.

  • Во-первых, это идеальный микроклимат: известняковая почва и каменные стены вокруг деревьев долго хранят солнечное тепло, создавая тёплые участки даже в прохладные вечера.
  • Во-вторых, древесный рельеф — зАгнутые стволы, корни, щели — предоставляет змеям укрытие и возможность мгновенно скрыться при опасности.
  • И, наконец, вокруг олив часто обитает много мелкой живности — мышей, ящериц и полевок, что делает такие места настоящей охотничьей территорией.

Почему именно оливы

В отличие от других культур, оливковое дерево создаёт идеальное сочетание условий: стабильное тепло, тень, влага и укрытия. Для пресмыкающихся это рай, а для хозяев участка — потенциальный риск.

Змеи не живут "только у вас в саду" — просто не все догадываются, кто поселился под кроной этого символа мира и благополучия.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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