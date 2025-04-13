Кто бы мог подумать, что любимое дерево является приманкой для змей

Оливковое дерево часто ассоциируется с солнцем, теплом и южным уютом. Но за его живописной кроной скрывается неожиданная угроза. Всё больше садоводов по всему миру замечают: под оливами активно обосновываются змеи. Причём речь не только о безобидных видах — даже гадюки чувствуют себя там как дома.
Змей привлекает целый набор "удобств", которые оливковое дерево предлагает безвозмездно.
В отличие от других культур, оливковое дерево создаёт идеальное сочетание условий: стабильное тепло, тень, влага и укрытия. Для пресмыкающихся это рай, а для хозяев участка — потенциальный риск.
Змеи не живут "только у вас в саду" — просто не все догадываются, кто поселился под кроной этого символа мира и благополучия.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
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