Сочный арбуз из теплицы: вот как вырастить его дома

Арбуз — не только вкусный символ лета, но и древняя культура, известная ещё со времён фараонов. Его сладкую сочность ценили в Древнем Египте, а сегодня он стал любимцем садоводов, которые всё чаще пробуют выращивать арбузы не на грядке, а в теплице. И это реально!
Выбор сорта — половина успеха. Для тепличного выращивания подойдут проверенные сорта:
"Шуга Бэби"
"Оранжевый медок"
"Сахарный малыш"
Каждый сорт имеет свои особенности, поэтому перед посадкой стоит ознакомиться с рекомендациями: у одного более короткий вегетационный период, у другого — повышенная устойчивость к болезням.
Посадку начинают в конце весны — начале лета, когда на улице стабильно держится не ниже +20 °C. Арбуз не выносит холода. Рассаду высаживают на заранее сформированные гребни высотой около 20 см, соблюдая расстояние не менее 40 см между растениями.
Полив — только под корень, чтобы избежать загнивания.
Удобрение — обязательно с калием, фосфором и азотом.
Температура и влажность — стабильные, без скачков.
Обрезка побегов — лишние стебли отнимают силы у плодов.
Удаление сорняков — регулярно и аккуратно.
В теплице арбузу могут угрожать:
гниль и мучнистая роса,
тля, трипсы, бабочки.
Поможет регулярный осмотр и профилактика. Чем раньше выявлена проблема, тем проще с ней справиться.
Арбуз на 92% состоит из воды, а значит — идеальный помощник в жару. Сочный, сладкий и вырастет прямо у вас под плёнкой — если всё сделать правильно.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.