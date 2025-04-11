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Сочный арбуз из теплицы: вот как вырастить его дома

1:53
Садоводство

Арбуз — не только вкусный символ лета, но и древняя культура, известная ещё со времён фараонов. Его сладкую сочность ценили в Древнем Египте, а сегодня он стал любимцем садоводов, которые всё чаще пробуют выращивать арбузы не на грядке, а в теплице. И это реально!

Арбузы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбузы

С чего начать

Выбор сорта — половина успеха. Для тепличного выращивания подойдут проверенные сорта:

  • "Шуга Бэби"

  • "Оранжевый медок"

  • "Сахарный малыш"

Каждый сорт имеет свои особенности, поэтому перед посадкой стоит ознакомиться с рекомендациями: у одного более короткий вегетационный период, у другого — повышенная устойчивость к болезням.

Когда и как сажать

Посадку начинают в конце весны — начале лета, когда на улице стабильно держится не ниже +20 °C. Арбуз не выносит холода. Рассаду высаживают на заранее сформированные гребни высотой около 20 см, соблюдая расстояние не менее 40 см между растениями.

Ключевые правила ухода

  • Полив — только под корень, чтобы избежать загнивания.

  • Удобрение — обязательно с калием, фосфором и азотом.

  • Температура и влажность — стабильные, без скачков.

  • Обрезка побегов — лишние стебли отнимают силы у плодов.

  • Удаление сорняков — регулярно и аккуратно.

С какими проблемами можно столкнуться

В теплице арбузу могут угрожать:

  • гниль и мучнистая роса,

  • тля, трипсы, бабочки.

Поможет регулярный осмотр и профилактика. Чем раньше выявлена проблема, тем проще с ней справиться.

Арбуз на 92% состоит из воды, а значит — идеальный помощник в жару. Сочный, сладкий и вырастет прямо у вас под плёнкой — если всё сделать правильно.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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