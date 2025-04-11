Сочный арбуз из теплицы: вот как вырастить его дома

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Арбуз — не только вкусный символ лета, но и древняя культура, известная ещё со времён фараонов. Его сладкую сочность ценили в Древнем Египте, а сегодня он стал любимцем садоводов, которые всё чаще пробуют выращивать арбузы не на грядке, а в теплице. И это реально!

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбузы

С чего начать

Выбор сорта — половина успеха. Для тепличного выращивания подойдут проверенные сорта:

"Шуга Бэби"

"Оранжевый медок"

"Сахарный малыш"

Каждый сорт имеет свои особенности, поэтому перед посадкой стоит ознакомиться с рекомендациями: у одного более короткий вегетационный период, у другого — повышенная устойчивость к болезням.

Когда и как сажать

Посадку начинают в конце весны — начале лета, когда на улице стабильно держится не ниже +20 °C. Арбуз не выносит холода. Рассаду высаживают на заранее сформированные гребни высотой около 20 см, соблюдая расстояние не менее 40 см между растениями.

Ключевые правила ухода

Полив — только под корень, чтобы избежать загнивания.

Удобрение — обязательно с калием, фосфором и азотом.

Температура и влажность — стабильные, без скачков.

Обрезка побегов — лишние стебли отнимают силы у плодов.

Удаление сорняков — регулярно и аккуратно.

С какими проблемами можно столкнуться

В теплице арбузу могут угрожать:

гниль и мучнистая роса ,

тля, трипсы, бабочки.

Поможет регулярный осмотр и профилактика. Чем раньше выявлена проблема, тем проще с ней справиться.

Арбуз на 92% состоит из воды, а значит — идеальный помощник в жару. Сочный, сладкий и вырастет прямо у вас под плёнкой — если всё сделать правильно.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

