Гусеницы атакуют капусту? Есть простой и безопасный способ

Капуста — кладезь витаминов, но именно за это её и "любят" вредители. Особенно гусеницы, которые могут уничтожить грядку за считаные дни. Чтобы не остаться без урожая, важно действовать быстро — и лучше без вреда для почвы и здоровья.
Как только над грядками замечены бабочки, пора насторожиться: именно они откладывают яйца, из которых вылупляются ненасытные гусеницы. Вредители прогрызают листья и повреждают побеги. Растения от этого замедляют рост и могут вовсе погибнуть.
Капуста привлекает не только гусениц — она интересна тле, слизням, улиткам и жукам. Но именно гусеницы наносят наиболее стремительный и заметный ущерб.
Работать нужно на опережение. Чтобы отпугнуть бабочек, рядом с капустой высаживают пряные травы:
петрушка
укроп
кориандр
мята
шалфей
По периметру грядок хорошо посадить бархатцы или флоксы — их запах сбивает бабочек с курса и мешает ориентироваться при откладке яиц.
Если вредители уже появились, поможет проверенный рецепт.
Берутся 200 г свежих листьев репейника, заливаются тёплой водой и оставляются на несколько дней, пока смесь не начнёт бродить. Этим настоем опрыскивают растения — он безопасен и для почвы, и для человека, но гусеницы его не переносят.
Регулярный уход и своевременная профилактика — лучший способ сохранить капусту целой. Не дайте вредителям шанса!
Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.