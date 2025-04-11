Гусеницы атакуют капусту? Есть простой и безопасный способ

Капуста — кладезь витаминов, но именно за это её и "любят" вредители. Особенно гусеницы, которые могут уничтожить грядку за считаные дни. Чтобы не остаться без урожая, важно действовать быстро — и лучше без вреда для почвы и здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гусеницы на капусте

Почему гусеницы опасны

Как только над грядками замечены бабочки, пора насторожиться: именно они откладывают яйца, из которых вылупляются ненасытные гусеницы. Вредители прогрызают листья и повреждают побеги. Растения от этого замедляют рост и могут вовсе погибнуть.

Капуста привлекает не только гусениц — она интересна тле, слизням, улиткам и жукам. Но именно гусеницы наносят наиболее стремительный и заметный ущерб.

Как отпугнуть гусениц без химии

Работать нужно на опережение. Чтобы отпугнуть бабочек, рядом с капустой высаживают пряные травы:

петрушка

укроп

кориандр

мята

шалфей

По периметру грядок хорошо посадить бархатцы или флоксы — их запах сбивает бабочек с курса и мешает ориентироваться при откладке яиц.

Натуральное средство — настой репейника

Если вредители уже появились, поможет проверенный рецепт.

Берутся 200 г свежих листьев репейника, заливаются тёплой водой и оставляются на несколько дней, пока смесь не начнёт бродить. Этим настоем опрыскивают растения — он безопасен и для почвы, и для человека, но гусеницы его не переносят.

Регулярный уход и своевременная профилактика — лучший способ сохранить капусту целой. Не дайте вредителям шанса!

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).



