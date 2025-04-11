Грядки без капкана: как выгнать крота с участка гуманно

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление кротов на огороде — ситуация неоднозначная. С одной стороны, эти подземные жильцы действительно полезны: они уничтожают личинок вредных насекомых и рыхлят почву. С другой — их ходы могут свести на нет все усилия по выращиванию урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крот

Чем опасны кроты

Основная проблема — разрушение корневой системы. Прокладывая тоннели, крот подкапывается под грядки и буквально "вышибает" из-под растений основание, из-за чего те начинают чахнуть и гибнуть. Особенно страдают культуры с нежной корневой системой: клубника, морковь, салаты и лук.

Химия — не выход

Огородники нередко прибегают к агрессивным методам: ловушки, отравы, ультразвук. Но если не хочется вредить природе (и себе в том числе), лучше выбрать гуманный и экологичный способ — растения-отпугиватели.

Что посадить, чтобы кроты ушли

У кротов очень чувствительное обоняние. Резкие запахи могут настолько раздражать животное, что оно предпочтёт сменить локацию. Некоторые растения действуют на них как натуральный репеллент.

Вот список природных "охранников" участка:

лук

чеснок

фасоль

бархатцы

нарциссы

Эти культуры можно высаживать как по краям грядок, так и по периметру всего участка. Эстетично, натурально и эффективно.

Борьба с кротами — дело деликатное. Хочется защитить урожай, не причиняя вреда живому существу. И это возможно: стоит лишь использовать то, что уже придумала природа.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

