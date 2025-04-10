Абрикос не даёт плодов? Причина может быть рядом

Абрикос считается капризным деревом. Даже если он выглядит здоровым и обильно цветёт, урожая можно так и не дождаться. Почему так происходит — разбираемся ниже.
Абрикос зацветает раньше других плодовых деревьев и рискует попасть под возвратные заморозки. Температура -3…-4 °C даже на пару часов способна погубить цветки. Это основная причина, по которой дерево может остаться без плодов.
Чтобы избежать этого, дерево сажают в защищённом от ветра месте, поближе к южной стороне строений. В период цветения можно использовать дымление: оно создаёт защитную "подушку" и снижает вероятность повреждения бутонов.
Даже если сорт считается частично самоплодным, ему всё равно нужен "партнёр". Без дополнительного сорта-опылителя хорошего урожая не будет. Решение простое: посадить рядом подходящий сорт, цветущий в те же сроки.
Проверка соседства — обязательна. Если поблизости нет других абрикосов или сорт не совпадает по времени цветения, то завязи просто не появятся.
Чтобы дерево ежегодно радовало сочными абрикосами, нужно:
выбирать для посадки солнечное и сухое место;
обеспечить умеренный, но регулярный полив;
вносить подкормки (особенно весной);
проводить санитарную и формирующую обрезку;
защищать от вредителей и болезней.
Ошибки в агротехнике снижают иммунитет дерева и делают его уязвимым — особенно в период цветения.
Абрико́с - плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.