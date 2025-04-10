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Абрикос не даёт плодов? Причина может быть рядом

1:43
Садоводство

Абрикос считается капризным деревом. Даже если он выглядит здоровым и обильно цветёт, урожая можно так и не дождаться. Почему так происходит — разбираемся ниже.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Главный враг урожая — заморозки

Абрикос зацветает раньше других плодовых деревьев и рискует попасть под возвратные заморозки. Температура -3…-4 °C даже на пару часов способна погубить цветки. Это основная причина, по которой дерево может остаться без плодов.

Чтобы избежать этого, дерево сажают в защищённом от ветра месте, поближе к южной стороне строений. В период цветения можно использовать дымление: оно создаёт защитную "подушку" и снижает вероятность повреждения бутонов.

Без опылителя — никакого урожая

Даже если сорт считается частично самоплодным, ему всё равно нужен "партнёр". Без дополнительного сорта-опылителя хорошего урожая не будет. Решение простое: посадить рядом подходящий сорт, цветущий в те же сроки.

Проверка соседства — обязательна. Если поблизости нет других абрикосов или сорт не совпадает по времени цветения, то завязи просто не появятся.

Уход — залог плодоношения

Чтобы дерево ежегодно радовало сочными абрикосами, нужно:

  • выбирать для посадки солнечное и сухое место;

  • обеспечить умеренный, но регулярный полив;

  • вносить подкормки (особенно весной);

  • проводить санитарную и формирующую обрезку;

  • защищать от вредителей и болезней.

Ошибки в агротехнике снижают иммунитет дерева и делают его уязвимым — особенно в период цветения.

Уточнения

Абрико́с - плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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