Таблетка из аптеки спасает огурцы от стресса и даёт мощный толчок

Огородники давно заметили: не всегда самое дорогое удобрение даёт лучший результат. Иногда достаточно простого, но грамотного решения — и кусты огурцов буквально утопают в плодах. Один из таких секретов активно используют продвинутые дачники, и стоит он буквально копейки.
Всё просто: янтарная кислота — доступное средство, которое продаётся в любой аптеке. Можно взять таблетки (на сезон хватит одной упаковки) или порошок — его потребуется ещё меньше.
Возьмите половину таблетки янтарной кислоты
Размелите в порошок
Аккуратно припудрите почву вокруг корней огурцов
Через короткое время кислота впитается в грунт и начнёт действовать, стимулируя развитие корневой системы.
Подходит как для тепличных, так и для уличных огурцов, особенно — для рассады и молодых растений, только что пересаженных на грядку.
Янтарная кислота:
ускоряет рост
усиливает обмен веществ
помогает растениям легче переносить стресс (например, пересадку или жару)
При этом она не накапливается в плодах, безопасна для человека и не нарушает экологию почвы.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.