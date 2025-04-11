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Таблетка из аптеки спасает огурцы от стресса и даёт мощный толчок

1:15
Садоводство

Огородники давно заметили: не всегда самое дорогое удобрение даёт лучший результат. Иногда достаточно простого, но грамотного решения — и кусты огурцов буквально утопают в плодах. Один из таких секретов активно используют продвинутые дачники, и стоит он буквально копейки.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Что добавляют в землю

Всё просто: янтарная кислота — доступное средство, которое продаётся в любой аптеке. Можно взять таблетки (на сезон хватит одной упаковки) или порошок — его потребуется ещё меньше.

Как использовать

  • Возьмите половину таблетки янтарной кислоты

  • Размелите в порошок

  • Аккуратно припудрите почву вокруг корней огурцов

Через короткое время кислота впитается в грунт и начнёт действовать, стимулируя развитие корневой системы.

Подходит как для тепличных, так и для уличных огурцов, особенно — для рассады и молодых растений, только что пересаженных на грядку.

Почему это работает

Янтарная кислота:

  • ускоряет рост

  • усиливает обмен веществ

  • помогает растениям легче переносить стресс (например, пересадку или жару)

При этом она не накапливается в плодах, безопасна для человека и не нарушает экологию почвы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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