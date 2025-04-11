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Секрет крепкой свеклы — обычная соль и правильное время

1:47
Садоводство

Один из самых обсуждаемых дачных лайфхаков последних сезонов — полив свеклы солёной водой. И, несмотря на кажущуюся странность метода, у него есть вполне логичное объяснение. Опытные огородники выделяют сразу несколько весомых причин попробовать этот способ.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Почему солёная вода полезна для свеклы

1. Повышает сладость плодов

Свекла, политая слабым раствором соли, накапливает больше сахаров. Вкус становится насыщеннее, а мякоть — нежнее.

2. Обогащает почву

Обычная пищевая соль содержит натрий и хлор — микроэлементы, которые входят в состав многих удобрений. В разумной дозировке они помогают растениям развиваться крепче.

3. Отпугивает вредителей

Тля, блошки, гусеницы — всё это не переносит слабосолёную почву. Обработка помогает сохранить листву и корнеплоды в целости без химии.

4. Обеззараживает землю

Соль работает как мягкий антисептик, подавляя развитие вредных микроорганизмов и грибков в почве.

Когда и как поливать

Солёный полив проводят трижды за сезон:

  • когда появились первые листики

  • при формировании корнеплодов

  • за 2-3 недели до уборки урожая

Лучшее время — утро или вечер, чтобы избежать ожогов от солнца.

Как приготовить раствор

  • Растворите 1 ст. л. соли в небольшом количестве тёплой воды

  • Долейте чистую воду до объема 10 литров

  • Для усиления эффекта можно добавить 1 литр древесной золы

Важно: не злоупотребляйте методом. Частый полив солёной водой может нарушить баланс в почве.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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