Секрет крепкой свеклы — обычная соль и правильное время

Один из самых обсуждаемых дачных лайфхаков последних сезонов — полив свеклы солёной водой. И, несмотря на кажущуюся странность метода, у него есть вполне логичное объяснение. Опытные огородники выделяют сразу несколько весомых причин попробовать этот способ.
1. Повышает сладость плодов
Свекла, политая слабым раствором соли, накапливает больше сахаров. Вкус становится насыщеннее, а мякоть — нежнее.
2. Обогащает почву
Обычная пищевая соль содержит натрий и хлор — микроэлементы, которые входят в состав многих удобрений. В разумной дозировке они помогают растениям развиваться крепче.
3. Отпугивает вредителей
Тля, блошки, гусеницы — всё это не переносит слабосолёную почву. Обработка помогает сохранить листву и корнеплоды в целости без химии.
4. Обеззараживает землю
Соль работает как мягкий антисептик, подавляя развитие вредных микроорганизмов и грибков в почве.
Солёный полив проводят трижды за сезон:
когда появились первые листики
при формировании корнеплодов
за 2-3 недели до уборки урожая
Лучшее время — утро или вечер, чтобы избежать ожогов от солнца.
Растворите 1 ст. л. соли в небольшом количестве тёплой воды
Долейте чистую воду до объема 10 литров
Для усиления эффекта можно добавить 1 литр древесной золы
Важно: не злоупотребляйте методом. Частый полив солёной водой может нарушить баланс в почве.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.