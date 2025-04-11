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Как не сжечь рассаду: безопасная концентрация марганцовки

1:49
Садоводство

Марганцовка (перманганат калия) давно считается верным помощником дачника. Дешёвая, доступная, с ярко выраженным антисептическим действием — казалось бы, идеальный инструмент. Но при неосторожном использовании эта розовая вода может навредить растениям не меньше, чем спасти.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

В чём польза марганцовки

Сильные окислительные свойства позволяют марганцовке:

  • уничтожать патогены,

  • обеззараживать посадочный материал,

  • подавлять гнилостные микроорганизмы.

Кислород из состава активно вступает в реакцию с органикой, разрушая клетки бактерий и грибков. Но! Это же свойство может навредить живым тканям растений.

Семена и луковицы: обработка с таймером

Перед посадкой семена и луковицы обрабатывают в 0,5%-ном растворе марганцовки. Это помогает избавиться от вредных спор на поверхности.

Важно: держать не дольше 15-20 минут, иначе можно повредить сам материал.

Борьба с гнилью корней

Если у растения загнивают корни, подойдёт 0,01%-ный раствор. Но сначала нужно аккуратно удалить повреждённые участки, а уже потом окунать в марганцовку на несколько минут. Это поможет остановить распространение инфекции.

Где марганцовка бесполезна (или опасна)

  • Марганцовка не является фунгицидом в полном смысле — она не справляется с болезнями на листьях.

  • Не стимулирует рост и не улучшает всхожесть — только обеззараживает.

  • Опрыскивание зелени — ошибка: раствор может вызвать ожоги листьев.

  • Растворы с концентрацией ниже 0,5% теряют смысл — пользы почти никакой.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. Химическая формула — KMnO4

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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