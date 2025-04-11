Как не сжечь рассаду: безопасная концентрация марганцовки

Марганцовка (перманганат калия) давно считается верным помощником дачника. Дешёвая, доступная, с ярко выраженным антисептическим действием — казалось бы, идеальный инструмент. Но при неосторожном использовании эта розовая вода может навредить растениям не меньше, чем спасти.
Сильные окислительные свойства позволяют марганцовке:
уничтожать патогены,
обеззараживать посадочный материал,
подавлять гнилостные микроорганизмы.
Кислород из состава активно вступает в реакцию с органикой, разрушая клетки бактерий и грибков. Но! Это же свойство может навредить живым тканям растений.
Перед посадкой семена и луковицы обрабатывают в 0,5%-ном растворе марганцовки. Это помогает избавиться от вредных спор на поверхности.
Важно: держать не дольше 15-20 минут, иначе можно повредить сам материал.
Если у растения загнивают корни, подойдёт 0,01%-ный раствор. Но сначала нужно аккуратно удалить повреждённые участки, а уже потом окунать в марганцовку на несколько минут. Это поможет остановить распространение инфекции.
Марганцовка не является фунгицидом в полном смысле — она не справляется с болезнями на листьях.
Не стимулирует рост и не улучшает всхожесть — только обеззараживает.
Опрыскивание зелени — ошибка: раствор может вызвать ожоги листьев.
Растворы с концентрацией ниже 0,5% теряют смысл — пользы почти никакой.
Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. Химическая формула — KMnO4.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.