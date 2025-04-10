Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как бабушки в СССР пекли пасхальные куличи на дрожжах
Грибные конверты с секретом: паштет внутри — удовольствие снаружи
Как сделать интерьер дороже за один вечер — 5 деталей, которые работают
Кто в доме хозяин? Этот текст перевернёт ваше представление
Минимум усилий, максимум удовольствия: ватрушки из слоёного теста
Дрожащий руль может обойтись дорого, если вовремя не разобраться
СССР мечтал об электромобилях: что пошло не так
Она знает травы лучше, чем аптекарь: история Нижель Бол
Как убрать следы вечеринки за 30 минут — бьюти-план спасения

Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие

1:35
Садоводство

Многие из нас с любовью хранят букеты, подаренные на важные события: дни рождения, свадьбы, признания. Цветы засыхают, но становятся памятью. Однако с точки зрения народных примет, такая "коллекция" может обернуться настоящим энергетическим якорем.

Букет сухоцветов в стеклянной вазе на светлом фоне с солнечным светом
Фото: Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букет сухоцветов в стеклянной вазе на светлом фоне с солнечным светом

Почему нельзя держать сухие цветы

Согласно старинным поверьям, увядшие растения — символ угасания. Их мёртвая энергия будто вытягивает жизненные силы у живущих в доме. Приметы предупреждают: сухие букеты могут принести с собой:

  • болезни и слабость

  • денежные трудности

  • неудачи в любви

  • постоянные ссоры

  • а в крайних случаях — даже смерть

Считалось, что так же, как цветок теряет свежесть и красоту, человек рядом с ним теряет здоровье и радость.

Что происходит, если оставить цветы в воде

Здесь народные поверья совпадают с наукой. Загнившие стебли и вода с неприятным запахом — идеальная среда для бактерий. Они не только портят воздух, но и могут вызывать головную боль и недомогание.

Когда сухоцветы можно оставить

Есть и исключения. Приметы благосклонны к засушенным лекарственным травам. Они, наоборот, привлекают здоровье и достаток, особенно если собраны с добрыми мыслями.

В доме разрешается держать:

  • пижму

  • лаванду

  • ромашку

  • чабрец

  • душицу

  • мяту

  • полынь

Такие растения не только не вредят, но и оберегают дом, наполняя его ароматами и силой природы.

Уточнения

Сухоцвет или Сухоцветник, или Ксерантемум (лат. Xeranthemum; от др.-греч. ξερός, xeros — сухой и ἄνθεμον, anthemon — цветок), — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae), распространённый в Средиземноморье.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Проживёт 2 года или 20: как определить судьбу кошки заранее
Домашние животные
Проживёт 2 года или 20: как определить судьбу кошки заранее
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия
Садоводство, цветоводство
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Последние материалы
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие
Кто в доме хозяин? Этот текст перевернёт ваше представление
Минимум усилий, максимум удовольствия: ватрушки из слоёного теста
Дрожащий руль может обойтись дорого, если вовремя не разобраться
СССР мечтал об электромобилях: что пошло не так
Она знает травы лучше, чем аптекарь: история Нижель Бол
Как убрать следы вечеринки за 30 минут — бьюти-план спасения
Простой тест на долголетие: нужно только вспомнить детскую игру
Вытяжка 2.0: гаджет, который фильтрует воздух, пока ты варишь суп
В Крыму появится карта ям: дороги начнут ремонтировать по онлайн-жалобам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.