Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие из нас с любовью хранят букеты, подаренные на важные события: дни рождения, свадьбы, признания. Цветы засыхают, но становятся памятью. Однако с точки зрения народных примет, такая "коллекция" может обернуться настоящим энергетическим якорем.

Фото: Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Букет сухоцветов в стеклянной вазе на светлом фоне с солнечным светом

Почему нельзя держать сухие цветы

Согласно старинным поверьям, увядшие растения — символ угасания. Их мёртвая энергия будто вытягивает жизненные силы у живущих в доме. Приметы предупреждают: сухие букеты могут принести с собой:

болезни и слабость

денежные трудности

неудачи в любви

постоянные ссоры

а в крайних случаях — даже смерть

Считалось, что так же, как цветок теряет свежесть и красоту, человек рядом с ним теряет здоровье и радость.

Что происходит, если оставить цветы в воде

Здесь народные поверья совпадают с наукой. Загнившие стебли и вода с неприятным запахом — идеальная среда для бактерий. Они не только портят воздух, но и могут вызывать головную боль и недомогание.

Когда сухоцветы можно оставить

Есть и исключения. Приметы благосклонны к засушенным лекарственным травам. Они, наоборот, привлекают здоровье и достаток, особенно если собраны с добрыми мыслями.

В доме разрешается держать:

пижму

лаванду

ромашку

чабрец

душицу

мяту

полынь

Такие растения не только не вредят, но и оберегают дом, наполняя его ароматами и силой природы.

Уточнения

Сухоцвет или Сухоцветник, или Ксерантемум (лат. Xeranthemum; от др.-греч. ξερός, xeros — сухой и ἄνθεμον, anthemon — цветок), — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae), распространённый в Средиземноморье.

