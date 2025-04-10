Весеннее питание для сада: что лить и сыпать под деревья

Весной у дачников работы хватает — рыхлить, сажать, полоть. Но есть одна важная задача, которую нельзя откладывать: подкормка плодовых деревьев и кустарников. Во второй половине весны начинается бурный рост зелёной массы, и растениям нужно питание — сбалансированное и точечное.
В это время растения активно наращивают листья и побеги. Чтобы этот процесс шёл правильно и без сбоев, им необходимы:
Азот — для зелёной массы (яблони, груши, малина, клубника — все нуждаются в нём).
Калий — для формирования боковых побегов и устойчивости к болезням.
Фосфор — для укрепления корней и закладки будущего урожая.
1. Фосфор
Подойдёт суперфосфат — 40-50 г на 1 кв. м приствольного круга.
Можно использовать двойной суперфосфат — до 30 г на 1 кв. м.
2. Калий
Удобнее всего вносить сернокислый калий — 25 г на 1 кв. м.
Либо использовать комплексные удобрения, содержащие калий.
3. Азот
Выбирайте одно из двух:
Куриный помёт (разведение 1:20) — до 200 мл на 1 кв. м.
Навозная жижа (600 г на ведро воды) — по 10 л на 1 кв. м.
Подкармливайте строго по влажной почве, чтобы не обжечь корни.
Такая схема позволяет садовым культурам быстро набрать силу, не болеть и закладывать богатый урожай. А летом вы соберёте не только сочные плоды, но и почувствуете, что сад требует гораздо меньше усилий.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.