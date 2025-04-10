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Весеннее питание для сада: что лить и сыпать под деревья

1:49
Садоводство

Весной у дачников работы хватает — рыхлить, сажать, полоть. Но есть одна важная задача, которую нельзя откладывать: подкормка плодовых деревьев и кустарников. Во второй половине весны начинается бурный рост зелёной массы, и растениям нужно питание — сбалансированное и точечное.

Шиповник
Фото: pixnio.com by Rosendahl, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Шиповник

Что нужно растениям в мае

В это время растения активно наращивают листья и побеги. Чтобы этот процесс шёл правильно и без сбоев, им необходимы:

  • Азот — для зелёной массы (яблони, груши, малина, клубника — все нуждаются в нём).

  • Калий — для формирования боковых побегов и устойчивости к болезням.

  • Фосфор — для укрепления корней и закладки будущего урожая.

Схема подкормки — просто и понятно

1. Фосфор
Подойдёт суперфосфат — 40-50 г на 1 кв. м приствольного круга.
Можно использовать двойной суперфосфат — до 30 г на 1 кв. м.

2. Калий
Удобнее всего вносить сернокислый калий — 25 г на 1 кв. м.
Либо использовать комплексные удобрения, содержащие калий.

3. Азот
Выбирайте одно из двух:

  • Куриный помёт (разведение 1:20) — до 200 мл на 1 кв. м.

  • Навозная жижа (600 г на ведро воды) — по 10 л на 1 кв. м.

Подкармливайте строго по влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Результат не заставит себя ждать

Такая схема позволяет садовым культурам быстро набрать силу, не болеть и закладывать богатый урожай. А летом вы соберёте не только сочные плоды, но и почувствуете, что сад требует гораздо меньше усилий.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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