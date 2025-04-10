Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасает мам и младенцев: в России создали модель для оценки риска развития опасного осложнения беременности
Семейная ипотека на дачу: теперь это реально — но при одном условии
Исторический рост: миллиардеры обогатились за день больше, чем когда-либо
Списания по 5 рублей — это не штрафы: как работает платный МСД
Geely и Jaecoo уходят с карты — спад автопродаж обостряется
Эти мифы о микроволновке вас точно пугают — а зря
Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии
16-летний феномен из Казахстана: парень который бьёт рекорды и покоряет Европу
Вирус Мамонт вернулся — с новым кодом и под другим соусом

Смешал два компонента — и клубника стала крупнее вдвое

1:20
Садоводство

Мечтаете о сочной, крупной клубнике без червяков и пятен на листьях? Весной важно не только подкормить кусты, но и защитить их от вредителей. И тут на помощь приходит простая, но эффективная смесь из двух натуральных компонентов, которую легко приготовить своими руками.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Что поможет клубнике расти лучше

Садоводы с опытом советуют использовать древесную золу и табачную пыль. Вместе они дают мощный эффект:

  • Зола обогащает почву калием, кальцием и микроэлементами, улучшает структуру грунта.

  • Табачная пыль — природный инсектицид, который отпугивает тлю, долгоносиков, слизней и других вредителей.

Как применять

Смешайте:

  • 2 кг золы

  • 1 кг табачной пыли

Полученную смесь равномерно рассыпьте по всей поверхности клубничной грядки. Особенно важно обработать пространство вокруг кустов — именно там любят прятаться личинки и насекомые.

Проводить такую обработку можно несколько раз за сезон, включая июнь. Это не только повысит урожайность, но и защитит ягоды от атак вредителей без применения химии.

Совет: проводите процедуру в сухую погоду и желательно без ветра, чтобы смесь легла ровно и не унеслась с участка.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия
Садоводство, цветоводство
Как один ящик спасает весь картофель от колорадского нашествия Аудио 
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Еда и рецепты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит Аудио 
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты?
Наука и техника
Ядро Земли делает неожиданную паузу: что это значит для нашей планеты? Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Перестройка мировой экономики вынуждает Трампа выйти из прокси-войны с Россией Любовь Степушова Эволюция легендарной Волги ГАЗ-21: от первой серии до последних модификаций Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Последние материалы
Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии
16-летний феномен из Казахстана: парень который бьёт рекорды и покоряет Европу
Вирус Мамонт вернулся — с новым кодом и под другим соусом
Смешал два компонента — и клубника стала крупнее вдвое
От пастбища до тарелки: как одна семья изменила лицо сельской гастрономии
Откуда берётся этот ужасный запах? Простой способ вернуть чистоту в канализацию
Забудьте про ловушки! Секрет защиты сада от полевок, который вы не знали
Слишком много пользы: когда витамины для собак вредят
Пистолет на заправке щёлкает раньше времени: внутри — причина, о которой не догадываются даже опытные водители
Привычка нюхать носки довела до больницы: врачи в шоке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.