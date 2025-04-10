Смешал два компонента — и клубника стала крупнее вдвое

Мечтаете о сочной, крупной клубнике без червяков и пятен на листьях? Весной важно не только подкормить кусты, но и защитить их от вредителей. И тут на помощь приходит простая, но эффективная смесь из двух натуральных компонентов, которую легко приготовить своими руками.
Садоводы с опытом советуют использовать древесную золу и табачную пыль. Вместе они дают мощный эффект:
Зола обогащает почву калием, кальцием и микроэлементами, улучшает структуру грунта.
Табачная пыль — природный инсектицид, который отпугивает тлю, долгоносиков, слизней и других вредителей.
Смешайте:
2 кг золы
1 кг табачной пыли
Полученную смесь равномерно рассыпьте по всей поверхности клубничной грядки. Особенно важно обработать пространство вокруг кустов — именно там любят прятаться личинки и насекомые.
Проводить такую обработку можно несколько раз за сезон, включая июнь. Это не только повысит урожайность, но и защитит ягоды от атак вредителей без применения химии.
Совет: проводите процедуру в сухую погоду и желательно без ветра, чтобы смесь легла ровно и не унеслась с участка.
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.