Смешал два компонента — и клубника стала крупнее вдвое

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о сочной, крупной клубнике без червяков и пятен на листьях? Весной важно не только подкормить кусты, но и защитить их от вредителей. И тут на помощь приходит простая, но эффективная смесь из двух натуральных компонентов, которую легко приготовить своими руками.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Что поможет клубнике расти лучше

Садоводы с опытом советуют использовать древесную золу и табачную пыль. Вместе они дают мощный эффект:

Зола обогащает почву калием, кальцием и микроэлементами, улучшает структуру грунта.

Табачная пыль — природный инсектицид, который отпугивает тлю, долгоносиков, слизней и других вредителей.

Как применять

Смешайте:

2 кг золы

1 кг табачной пыли

Полученную смесь равномерно рассыпьте по всей поверхности клубничной грядки. Особенно важно обработать пространство вокруг кустов — именно там любят прятаться личинки и насекомые.

Проводить такую обработку можно несколько раз за сезон, включая июнь. Это не только повысит урожайность, но и защитит ягоды от атак вредителей без применения химии.

Совет: проводите процедуру в сухую погоду и желательно без ветра, чтобы смесь легла ровно и не унеслась с участка.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

