Четыре цвета для ограды сада, которые повысят стоимость вашего дома

4:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Свежий слой краски — иногда именно это нужно, чтобы сделать ваш сад более привлекательным для потенциальных покупателей.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ дом

Хорошо ухоженный сад — один из самых простых способов повысить стоимость вашего дома, и эксперты раскрыли цвета, которыми следует покрасить ограду вашего сада, чтобы улучшить его ценность.

Цвет краски для ограды может оказать значительное влияние на привлекательность вашего дома. Среди садовых элементов, которые помогут быстро продать ваше жилье, обновление краски на заборе — один из самых простых способов увеличить его стоимость. Однако следует учитывать цвет, так как некоторые оттенки имеют более высокий спрос, чем другие.

«Влияние внешнего вида на стоимость недвижимости нельзя недооценивать. Ваша ограда может стать одним из первых объектов, которые потенциальные покупатели заметят при осмотре вашего дома. Первые впечатления крайне важны, когда дело доходит до продажи недвижимости, и цвет вашего забора должен быть одним из первых сигналов о приветливом, хорошо ухоженном доме», — объясняет Марианна Шиллингфорд, креативный директор компании Cuprinol.

Итак, без лишних слов, вот четыре оттенка, которыми вам следует покрасить ограду вашего сада, чтобы повысить ценность вашего дома.

Шалфейный зелёный

Шалфейный зелёый цвет уже некоторое время является популярным оттенком, и это не удивительно — его свежий, естественный вид отлично подходит для оград.

«В целом, натуральные тона остаются наиболее популярным выбором при покраске заборов, и на то есть причина. Шалфейный зеленый — это фаворит, известный своей способностью создавать свежую, спокойную атмосферу, которая прекрасно сочетается с зелеными насаждениями и идеально подходит для домов в стиле коттеджа», — говорит Глен Пескетт, эксперт DIY в Saxton Blades.

Шалфейный зеленый отличный выбор для густых или небольших садов, так как он гармонично сочетается с окружением, подчеркивая красивые цвета ваших растений.

Серый

Серый цвет забора также может визуально увеличить пространство вашего сада, смягчая и размывая его границы.

«Сланцевый серый — современный и элегантный выбор для краски ограды. Он особенно хорошо смотрится в средних и больших садах, так как создает иллюзию отсутствия границ, помогая саду казаться больше. Чаще всего белый цвет ассоциируется с визуальным увеличением пространства, но в больших садах он может давать обратный эффект, создавая очевидные периметры», — объясняет Клара Дурсент, интерьерный эксперт и менеджер бренда Ronseal.

Землистые коричневые оттенки

Землистые коричневые оттенки стали настоящим трендом этого года благодаря своему теплому, уютному эффекту. При нанесении на ограду сада этот цвет может добавить дополнительное тепло и гармонично вписаться в ваш ландшафт.

«Землистые коричневые оттенки приносят тепло, глубину и вечное качество в любой сад. Они практичны, просты в уходе и естественно сочетаются с деревянными, кирпичными или каменными элементами. Этот оттенок создает впечатление ухоженного, долговечного пространства», — говорит Глен.

Яркие цвета

Наконец, если вы ищете что-то более вызывающее положительные эмоции, смелые цвета также могут оказать долговременное воздействие на потенциального покупателя.

«Не только яркие оттенки, такие как желтый одуванчик, небесно-голубой и розовый, приносят мгновенный заряд положительных эмоций (что отлично подойдет для воплощения тренда по оформлению радостью на улице), но они также способствуют привлечению дикой природы в сад», — объясняет Марианна.

«Например, цвета Sweet Sundae или Dazzling Yellow — два популярных цвета, которые действительно активно поддерживают текущий тренд оформления для удовольствия. Эти цвета отлично подходят для владельцев домов и потенциальных покупателей, которые хотят создать пространства для игр и привлечения природы».

Таким образом, правильно подобранная цветовая палитра для ограды вашего сада не только повлияет на его внешний вид, но и значительно повысит стоимость вашего недвижимости.