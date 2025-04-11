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Роза Салли Хоумс: идеальное решение для цветника в любое время года

2:32
Садоводство » Цветы

Если вы ищете новую растительную добавку для своего сада и не знаете, что посадить в это время года, обратите внимание на розу Салли Хоумс. Эта прекрасная разновидность выделяется яркими цветами, пышными побегами и прямостоячим ростом, что делает её идеальным выбором для вашего сада.

Роза Салли Хоумс
Фото: Own work by Georges Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роза Салли Хоумс

Преимущества розы Салли Хоумс

Роза Салли Хоумс относит к семейству розоцветных и была выведена в 1976 году Робертом А. Хоумсом, садоводом-любителем из Великобритании, в честь его жены Салли. Эта награжденная "Розой года" в 2012 году была создана на основе двух красивых видов: розы Ivory Fashion и розы Ballerina.

Одним из основных достоинств розы Салли Хоумс является её способность расти в группах, что создает впечатляющую композицию в саду. С цветами, состоящими из пяти простых лепестков, эта роза будет радовать глаз всех, кто её увидит.

Условия для роста

Роза Салли Хоумс идеально подходит для украшения ваших зеленых пространств, если они располагаются на солнце и в хорошо дренированной почве. Это кустарниковое растение любит солнечные лучи и может создавать красивые букетики, сохраняя при этом высокую декоративность.

Эту розу можно высаживать в большие контейнеры, на клумбах или направлять её рост вдоль опор, таких как деревянные стержни или решетки. Однако важно учитывать, что растение достаточно крупное, и требует правильной обрезки. Лучше всего удалять старые ветви, чтобы дать возможность развиваться новым, что обеспечит великолепное цветение.

Уход за розой Салли Хоумс

Специалисты советуют умеренный полив для этой розы. Поливайте её два раза в неделю, чтобы она росла крепкой и здоровой. Роза хорошо адаптируется к естественным осадкам, и дождевую воду она воспринимает гораздо лучше, чем ручной полив. В дождливую погоду рекомендуется временно прекратить дополнительный полив.

Роза Салли Хоумс – это не только красивое, но и неприхотливое растение, которое будет радовать вас своим цветением и ароматом. С правильным уходом оно станет настоящим украшением вашего сада и подарит восхитительные моменты наслаждения природой. Не упустите возможность добавить эту удивительную розу в свой цветник!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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