Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы об увлажнении, которые могут навредить вашей коже — как не ошибиться
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
От моды к уюту: почему ангорские кролики снова в тренде
Почему некоторые участки в саду кажутся невозможными для цветения
Ким Кардашьян платит своим детям по два доллара за выпавший зуб
Самый полезный напиток в мире уже есть у вас дома: удивительный результат исследования
Весной разметка исчезла, но камеры остались: как водители спасают себя с помощью одного трюка
Грузинская классика в мультиварке: овощи, которые не пригорают
Атмосфера уныния и тревоги: эти 7 популярных цветов стен сделают ваш дом неуютным

Как обычная вода может угрожать вашим грядкам: ключевые проблемы

3:41
Садоводство » Советы

Каждый дачник мечтает о богатом урожае, ведь это результат упорного труда и заботы о растениях. Однако, в погоне за здоровыми и крепкими грядками, многие садоводы часто забывают о том, что даже, казалось бы, безобидная вода может стать причиной серьёзных проблем для ваших посадок. Давайте разберёмся, как вода может стать тайным врагом ваших грядок.

Ребёнок в огороде
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребёнок в огороде

Переувлажнение почвы

Избыточное количество воды — одна из основных проблем, с которой сталкиваются дачники. Переувлажнённая почва может привести к:

  • Загниванию корней: слишком много влаги создает анаэробные условия в почве, что вызывает гниение корней и, как следствие, гибель растения.
  • Болезням: в условиях повышенной влажности активно развиваются грибковые инфекции, такие как фитофтороз или корневая гниль. Эти болезни могут поразить ваши стебли и листья, что в конечном итоге приведет к потере урожая.

Нехватка кислорода

Растения нуждаются в кислороде, который поступает к корням через поры в почве. Если вы переливаете грядки или оставляете их под дождем без дренажа, это затрудняет поступление кислорода. Последствия могут быть следующими:

  • Задержка роста: растения начинают страдать от нехватки кислорода, что сказывается на их способности усваивать питательные вещества.
  • Слабая устойчивость к стрессам: Ослабленные растения становятся более восприимчивыми к неблагоприятным условиям, таким как засуха или вредители.

Нагромождение минеральных солей

Если вы используете жесткую воду для полива растений, в почве могут накапливаться минеральные соли. Это ведет к:

  • Солюции солей: избыток солей повышает осмотическое давление, что затрудняет усвоение воды растениями. Это создает стресс, замедляя дальнейший рост.
  • Разрушению структуры грунта: накопление солей может нарушить структуру почвы, сделав её менее плодородной и менее способной поддерживать жизнь микробов, необходимых для здоровья растений.

Понижение температуры почвы

Полив холодной водой в холодные дни может снизить температуру почвы, что негативно сказывается на корнях растений. Низкая температура затормаживает обмен веществ, что может привести к:

  • Замедлению роста: растения не могут нормально развиваться, если температура их корней слишком низкая.
  • Уязвимости к заболеваниям: ослабленные в условиях холода растения легче поддаются атакам вредителей и болезней.

Как избежать проблем?

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с использованием воды, рекомендуется:

  • Регулярно проверять уровень влажности почвы, избегая переувлажнения. Используйте влагомеры или просто проверьте почву на глубине 2-3 см.
  • Поливайте растения в утренние часы, когда температура воздуха ниже, чтобы избежать быстрого испарения влаги.
  • Используйте качественную и очищенную воду, если это возможно, чтобы избежать проблемы с накоплением минеральных солей.
  • Следите за климатическими условиями: в жаркие дни возможно потребуется увеличение объема полива, а в дождливые — уменьшение.

Удачное увлажнение — это искусство, требующее внимания и понимания нужд ваших растений. Помните, что даже обычная вода может стать тайным врагом ваших грядок, если не подходить к её использованию с умом. Заботьтесь о своих растениях, и они в ответ одарят вас щедрым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие
Садоводство, цветоводство
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие Аудио 
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Последние материалы
Почему некоторые участки в саду кажутся невозможными для цветения
Ким Кардашьян платит своим детям по два доллара за выпавший зуб
Самый полезный напиток в мире уже есть у вас дома: удивительный результат исследования
Весной разметка исчезла, но камеры остались: как водители спасают себя с помощью одного трюка
Грузинская классика в мультиварке: овощи, которые не пригорают
Атмосфера уныния и тревоги: эти 7 популярных цветов стен сделают ваш дом неуютным
Грядки без капкана: как выгнать крота с участка гуманно
Как обычная вода может угрожать вашим грядкам: ключевые проблемы
10 лет без еды — и всё ещё жив: кто это существо и в чём его секрет
Почему кошка превращается в дугу: мифы, сигналы и настоящие причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.