Новые штрафы для владельцев дач в Подмосковье: что нужно знать

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В Московской области ужесточили правила для владельцев загородных участков, и теперь некоторые привычные действия могут обернуться финансовыми штрафами для дачников. Выявлять нарушения могут как контролирующие органы, так и соседи непорядочных садоводов, пишут "Вести Подмосковья".

Согласно нововведениям, нельзя пересаживать дикие кустарники и деревья, которые используют для создания живой изгороди. Также под запретом сжигание мусора и сухих веток вне специально отведённых мест.

«За разведение костра на участке предполагается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе объявлен противопожарный режим, сумма штрафа увеличивается до 10-20 тысяч рублей. А в случае возникновения пожара по вине дачника, ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, помимо обязательной компенсации ущерба», — уточняет издание.

Стали строже и санкции в соответствии с Кодексом административных правонарушений по поводу незаконной рубки леса: за самовольное повреждение зеленых насаждений в лесных зонах предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей. Если же нарушители использовали автомобиль для осуществления незаконной рубки, сумма штрафа возрастет до пяти тысяч рублей.

Также стоит помнить, что любители громкой музыки по вечерам в дачных поселках могут подвергнуться штрафам. В соответствии с новым законом, принятым в Московской области, необходимо соблюдать тишину на даче в будние дни с 21:00 до 08:00.