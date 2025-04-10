Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если хотите вырастить чеснок покрупнее, не пропустите важный этап — весеннюю азотную подкормку. В мае чесноку особенно нужно питание, чтобы нарастить мощную ботву и заложить основу для крупных головок. А самое главное — выбрать правильное удобрение.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

1. Аммиачная селитра — для первого старта

Самая подходящая подкормка для начала мая — аммиачная селитра.

Она быстро растворяется и начинает действовать практически сразу.

Пропорции: 2 ст. л. селитры на 10 л воды.

Этого объема хватит, чтобы подкормить грядку без лишних хлопот.

2. Карбамид — проверенная классика

Карбамид (мочевина) — одно из самых популярных азотных удобрений.

Он действует чуть мягче, чем селитра, но зато дольше.

Рецепт: полторы столовые ложки на 10 литров воды.

Такая подкормка особенно полезна на лёгких и песчаных почвах.

3. Нашатырный спирт — двойная польза

Аммиак (нашатырь) — не только азотная подпитка, но и защита от почвенных вредителей.

Пропорции: 3 ст. л. 10% аммиака на ведро воды.

Подойдёт тем, кто ищет экологичный и универсальный вариант.

Совет: все эти удобрения отлично подходят и для весенней подкормки лука. Условия, дозировки и эффект — аналогичные.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



