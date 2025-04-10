Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной

Если хотите вырастить чеснок покрупнее, не пропустите важный этап — весеннюю азотную подкормку. В мае чесноку особенно нужно питание, чтобы нарастить мощную ботву и заложить основу для крупных головок. А самое главное — выбрать правильное удобрение.
Самая подходящая подкормка для начала мая — аммиачная селитра.
Она быстро растворяется и начинает действовать практически сразу.
Пропорции: 2 ст. л. селитры на 10 л воды.
Этого объема хватит, чтобы подкормить грядку без лишних хлопот.
Карбамид (мочевина) — одно из самых популярных азотных удобрений.
Он действует чуть мягче, чем селитра, но зато дольше.
Рецепт: полторы столовые ложки на 10 литров воды.
Такая подкормка особенно полезна на лёгких и песчаных почвах.
Аммиак (нашатырь) — не только азотная подпитка, но и защита от почвенных вредителей.
Пропорции: 3 ст. л. 10% аммиака на ведро воды.
Подойдёт тем, кто ищет экологичный и универсальный вариант.
Совет: все эти удобрения отлично подходят и для весенней подкормки лука. Условия, дозировки и эффект — аналогичные.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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