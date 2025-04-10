Три дачных лайфхака от гнили кабачков, о которых вы не знали

Даже при хорошем уходе завязи и молодые плоды кабачков могут начать гнить — особенно в дождливое и прохладное начало лета. Но опытные дачники знают несколько простых приёмов, которые помогут избежать этой неприятности и сохранить урожай.
Май и июнь часто приносят резкие перепады температуры и проливные дожди. В таких условиях завязи легко подхватывают гниль. Чтобы этого не случилось:
На ночь накрывайте кабачки агроволокном — оно сохранит тепло и убережёт от утренних заморозков.
Над цветками соорудите козырьки из плёнки, чтобы капли дождя не скапливались в соцветиях.
Простой лайфхак: разложите на грядке кирпичи. Днём они нагреются от солнца, а ночью отдадут тепло растениям. Это особенно полезно при похолоданиях и снижает риск ночной сырости.
Йод — доступное и эффективное средство против гнили. Приготовьте раствор:
10 л воды + 3 капли йода.
Им можно:
опрыскивать завязи для профилактики,
поливать под корень, но не чаще 1-2 раз за сезон.
Этот раствор укрепляет иммунитет растений и снижает вероятность грибковых заболеваний.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.