Три дачных лайфхака от гнили кабачков, о которых вы не знали

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже при хорошем уходе завязи и молодые плоды кабачков могут начать гнить — особенно в дождливое и прохладное начало лета. Но опытные дачники знают несколько простых приёмов, которые помогут избежать этой неприятности и сохранить урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

1. Защита от непогоды

Май и июнь часто приносят резкие перепады температуры и проливные дожди. В таких условиях завязи легко подхватывают гниль. Чтобы этого не случилось:

На ночь накрывайте кабачки агроволокном — оно сохранит тепло и убережёт от утренних заморозков.

Над цветками соорудите козырьки из плёнки, чтобы капли дождя не скапливались в соцветиях.

2. Тепло от кирпичей

Простой лайфхак: разложите на грядке кирпичи. Днём они нагреются от солнца, а ночью отдадут тепло растениям. Это особенно полезно при похолоданиях и снижает риск ночной сырости.

3. Обработка йодом

Йод — доступное и эффективное средство против гнили. Приготовьте раствор:

10 л воды + 3 капли йода.

Им можно:

опрыскивать завязи для профилактики,

поливать под корень, но не чаще 1-2 раз за сезон.

Этот раствор укрепляет иммунитет растений и снижает вероятность грибковых заболеваний.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

