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Раскопал яму между кустами — картофель начал расти как на дрожжах

Садоводство

Начало лета — идеальное время для корневой подкормки картофеля. Особенно важно успеть до окучивания. Но есть одно "но": если внести удобрение неосторожно, можно повредить корни и нанести вред растению вместо пользы. Именно поэтому опытные дачники используют безопасный и действенный метод — "подкормку под кол".

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Как работает метод "под кол"

Всё просто: между двумя кустами картофеля в землю втыкают кол и делают узкое углубление глубиной около 20 см. Именно в эту ямочку и заливают удобрение.
Раствор можно приготовить из:

  • куриного помёта,

  • коровяка,

  • карбамида.

Такой способ позволяет полезным веществам проникнуть к корням постепенно, без агрессивного контакта. Самое главное — корни при этом остаются целыми, и риск ожога практически сводится к нулю.

Почему стоит попробовать

Метод "под кол" не только прост, но и:

  • безопасен для корней — никакого прямого контакта с удобрением;

  • эффективен — питательные вещества доходят туда, куда нужно;

  • универсален — подойдёт и для органики, и для минеральных подкормок.

Такая подкормка помогает картофелю укрепиться до начала активного роста и формировать здоровую ботву, а значит — и хороший урожай.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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