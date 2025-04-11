Раскопал яму между кустами — картофель начал расти как на дрожжах

Начало лета — идеальное время для корневой подкормки картофеля. Особенно важно успеть до окучивания. Но есть одно "но": если внести удобрение неосторожно, можно повредить корни и нанести вред растению вместо пользы. Именно поэтому опытные дачники используют безопасный и действенный метод — "подкормку под кол".
Всё просто: между двумя кустами картофеля в землю втыкают кол и делают узкое углубление глубиной около 20 см. Именно в эту ямочку и заливают удобрение.
Раствор можно приготовить из:
куриного помёта,
коровяка,
карбамида.
Такой способ позволяет полезным веществам проникнуть к корням постепенно, без агрессивного контакта. Самое главное — корни при этом остаются целыми, и риск ожога практически сводится к нулю.
Метод "под кол" не только прост, но и:
безопасен для корней — никакого прямого контакта с удобрением;
эффективен — питательные вещества доходят туда, куда нужно;
универсален — подойдёт и для органики, и для минеральных подкормок.
Такая подкормка помогает картофелю укрепиться до начала активного роста и формировать здоровую ботву, а значит — и хороший урожай.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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