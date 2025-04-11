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Жарко, голодно, одиноко: как на самом деле живётся баклажанам в теплице

2:31
Садоводство

Баклажаны часто называют тепличными привередами. Но те, кто однажды рискнул посадить их под открытым небом, нередко остаются в восторге. Оказывается, за пределами теплицы этот овощ чувствует себя гораздо лучше — при условии, что ему создадут комфорт. А вот у самой теплицы есть несколько скрытых минусов, которые могут испортить весь урожай.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

1. Почва быстро истощается

Теплица — как ресторан с ограниченным меню: каждый год одно и то же. Огурцы, перцы, томаты и снова баклажаны — все они выкачивают из земли максимум питательных веществ. А в ответ оставляют токсины, вредные для семейства пасленовых.
Почву в идеале нужно менять раз в три года, но в реальности это делают единицы. А вот в открытом грунте чередование культур идёт естественным образом, и земля чаще бывает "сытой".

2. Болезни любят замкнутое пространство

Теплица — идеальное убежище для болезнетворных грибков. Там нет ни ветра, ни мороза, ни солнечных лучей, способных их уничтожить.
В открытом грунте возбудители гибнут или вытесняются естественными конкурентами. А в теплице — только и ждут, чтобы заразить следующую партию "синеньких".

3. Паутинный клещ — главный враг баклажанов

Этот вредитель особенно любит теплую и сухую тепличную атмосферу. Ради баклажанов он откажется даже от огурцов.
На улице ему мешают погодные капризы: ветер, холод и дожди — настоящие враги клеща.

4. Слишком жарко — плохо

Даже теплолюбивые растения могут перегреться. В жару температура в теплице может подскочить до 50 °C, а уже при 30 °C баклажаны сбрасывают завязи и начинают увядать.
На улице такого перегрева не происходит, а при похолодании всегда можно использовать спанбонд или плёнку.

5. Проблемы с опылением

В теплице придётся самому играть роль пчёлки — вручную опылять цветки с помощью кисточки.
А в открытом грунте всю работу с радостью выполнят насекомые.

Идеальный вариант — комбинировать

Если лето выдалось тёплым и сухим, баклажаны на улице дадут отличный урожай. Но чтобы не зависеть от капризов погоды, разумно посадить часть кустов в открытом грунте, а часть — в теплице.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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