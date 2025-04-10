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Ранний урожай: какие культуры посеять в апреле для сбора в июне

3:29
Садоводство » Советы

Вторая половина апреля — это отличное время для посева многих культур, которые успеют дать урожай уже в июне. Некоторые из них могут быть для вас неожиданными, но при соблюдении необходимых условий они подарят вам ранний урожай.

Редис

Редис — один из самых быстрых овощей, который можно посеять во второй половине апреля. Сроки его вегетации могут составлять всего 20-30 дней, в зависимости от сорта. Вы можете выбрать различные сорта, включая красный, белый и чёрный редис, чтобы разнообразить свой стол.

Патиссоны

Патиссоны — это яркие и необычные овощи, которые довольно быстро созревают. Их можно сажать в открытый грунт в конце апреля. В зависимости от сорта, первые плоды можно собирать уже через 50-60 дней. Эти овощи можно использовать в салатах, для приготовления гарниров и закусок.

Брокколи

Брокколи — раннеспелая капуста с богатым содержанием витаминов. При правильном уходе ее можно высаживать в конце апреля — начале мая, а первый урожай можно будет получить уже в июне. Обратите внимание на сорта, которые имеют короткий вегетационный период.

Укроп и петрушка

Свежая зелень — это всегда кулинарная находка. Укроп и петрушка быстро всходят и растут, а уже через 4-6 недель после посева вы сможете наслаждаться ароматными листьями. Сеять зелень можно прямо в открытый грунт в конце апреля, и она порадует вас своим вкусом к летним блюдам.

Салат

Листовой салат можно сеять в конце апреля. Существует множество сортов, и многие из них успевают вырасти за 4-6 недель. Это отличный вариант для тех, кто хочет порадовать семью свежими салатами, и он прекрасно адаптируется к различным климатическим условиям.

Горох

Горох — один из первых овощей, который можно сеять в открытый грунт. Вторая половина апреля — это как раз время для его посева. При правильном уходе первые зеленые горошки можно будет собирать уже в июне. Горох не только вкусный, но и полезный, богатый белком и витаминами.

Кабачки

Кабачки — ещё один быстрый овощ, который можно посеять в конце апреля. При хороших условиях они могут начать давать плоды через 50-60 дней после посевов. Существует много различных сортов, которые разнообразят ваш стол и порадуют семью.

Цветная капуста

Цветная капуста также может быть посеяна в конце апреля. Она требует немного больше времени для роста, но при хороших условиях первый урожай бывает уже в июне. Выбирайте раннеспелые сорта, чтобы максимально использовать этот период.

Вторая половина апреля — прекрасное время для посева разнообразных культур, которые могут принести вам первый урожай уже в июне. Секрет в том, чтобы выбирать раннеспелые сорта и заботиться о растениях с помощью правильного полива, питания и защиты от вредителей. Попробуйте посадить указанные культуры, и вы не только разнообразите свое меню свежими овощами и зеленью, но и получите удовольствие от процесса выращивания собственных продуктов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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