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Бабушкин секрет: чем обрабатывали розы до появления химии

1:56
Садоводство

Розы — настоящие королевы сада. Но как только они распускаются, за дело берутся вредители. Тля, клещи, грибки — всё это может быстро испортить листья, бутоны и даже стебли. Вместо химии попробуйте три натуральных способа, которые безопасны для цветов, почвы и даже пчёл.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Чеснок против грибков и бактерий

Чеснок — природный антисептик, который помогает справиться с грибковыми и бактериальными инфекциями.

Рецепт:

Измельчите 100 г чеснока, залейте 10 л воды и настаивайте 5 дней, периодически перемешивая.
Процедите и разведите водой 1:10.
Опрыскивайте розы раз в 10 дней с начала весны и до конца цветения.

Молочно-серная защита от паутинного клеща

Если листья на розах начали желтеть и опадать — проверьте, нет ли на них клещей. От них помогает молочно-серная смесь.

Как приготовить:

Смешайте 1 л молока с 10 г серы (порошка или пасты), добавьте 9 л воды.
Опрыскивайте раз в неделю утром или вечером в безветренную погоду.

Табачный настой против тли

Тля не только высасывает сок из роз, но и привлекает муравьёв. Табачный настой помогает избавиться от неё быстро и эффективно.

Что делать:

100 г табака залейте 10 л кипятка, дайте настояться сутки.
Добавьте 40 г мыла — для лучшего прилипания к листьям.
Обрабатывайте кусты раз в 2 недели до полного исчезновения тли.

Эти натуральные средства не только защищают розы, но и сохраняют экологию вашего сада. Главное — соблюдать дозировку и не забывать о других аспектах ухода: обрезке, подкормке, мульчировании и своевременном поливе.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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