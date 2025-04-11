Бабушкин секрет: чем обрабатывали розы до появления химии

Розы — настоящие королевы сада. Но как только они распускаются, за дело берутся вредители. Тля, клещи, грибки — всё это может быстро испортить листья, бутоны и даже стебли. Вместо химии попробуйте три натуральных способа, которые безопасны для цветов, почвы и даже пчёл.
Чеснок — природный антисептик, который помогает справиться с грибковыми и бактериальными инфекциями.
Рецепт:
Измельчите 100 г чеснока, залейте 10 л воды и настаивайте 5 дней, периодически перемешивая.
Процедите и разведите водой 1:10.
Опрыскивайте розы раз в 10 дней с начала весны и до конца цветения.
Если листья на розах начали желтеть и опадать — проверьте, нет ли на них клещей. От них помогает молочно-серная смесь.
Как приготовить:
Смешайте 1 л молока с 10 г серы (порошка или пасты), добавьте 9 л воды.
Опрыскивайте раз в неделю утром или вечером в безветренную погоду.
Тля не только высасывает сок из роз, но и привлекает муравьёв. Табачный настой помогает избавиться от неё быстро и эффективно.
Что делать:
100 г табака залейте 10 л кипятка, дайте настояться сутки.
Добавьте 40 г мыла — для лучшего прилипания к листьям.
Обрабатывайте кусты раз в 2 недели до полного исчезновения тли.
Эти натуральные средства не только защищают розы, но и сохраняют экологию вашего сада. Главное — соблюдать дозировку и не забывать о других аспектах ухода: обрезке, подкормке, мульчировании и своевременном поливе.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.