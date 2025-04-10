Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии
16-летний феномен из Казахстана: парень который бьёт рекорды и покоряет Европу
Вирус Мамонт вернулся — с новым кодом и под другим соусом
Смешал два компонента — и клубника стала крупнее вдвое
От пастбища до тарелки: как одна семья изменила лицо сельской гастрономии
Откуда берётся этот ужасный запах? Простой способ вернуть чистоту в канализацию
Слишком много пользы: когда витамины для собак вредят
Пистолет на заправке щёлкает раньше времени: внутри — причина, о которой не догадываются даже опытные водители
Привычка нюхать носки довела до больницы: врачи в шоке

Забудьте про ловушки! Секрет защиты сада от полевок, который вы не знали

Садоводство

Водяные полевки — милые, но опасные враги садоводов. Эти маленькие грызуны, напоминающие помесь выдры и хомяка, могут в одночасье уничтожить ваш урожай. Их присутствие в саду легко заметить по плоским холмикам глины и умирающим растениям — все это результат поедания корней и клубней.

Норы мышей полевок
Фото: commons.wikimedia.org by Manuel R., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Норы мышей полевок

Кто такие водяные полевки

Водяные полевки — это грызуны длиной от 12 до 25 см и весом до 600 граммов. Обычно они живут от одного до двух лет и активны ночью, передвигаясь по подземным туннелям в поисках пищи. Эти создания не зимуют, а значит, продолжают свою разрушительную деятельность круглый год.

Почему это не крыса

Важно понимать, что водяные полевки — это не крысы, хотя их поведение и схоже. Если вы увидите такого гостя в своем саду, немедленно примите меры, ведь они могут стать настоящей проблемой. Эти милые на первый взгляд грызуны быстро нанесли вред, поедая корни и клубни растений, разрушая ваши посадки.

Как отогнать полевок без химии

Забудьте про химические средства и ловушки. Лучше воспользоваться натуральными методами, которые не вредят растениям и животным. Один из самых эффективных способов — это использование запахов, которые полевки не переносят.

Мята — лучший друг садовода

Самый доступный и безопасный метод — это посадка мяты. Этот ароматный кустарник не только добавит свежести вашему саду, но и отпугнет вредителей своим резким запахом. Но если посадки мяты недостаточно, можно использовать мятное масло. Купите его в аптеке (стоит около 5 злотых) и приготовьте простой раствор: в литре воды растворите две столовые ложки мятного масла. Перелейте смесь в пульверизатор и обработайте ею весь сад.

Это поможет не только избавить вас от полевок, но и напомнит, как важно заботиться о природных союзниках.

Уточнения

Водяные полёвки (лат  Arvicola, «обитающий в поле») — род крупных грызунов семейства хомяковых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях
Наука и техника
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Перестройка мировой экономики вынуждает Трампа выйти из прокси-войны с Россией Любовь Степушова Эволюция легендарной Волги ГАЗ-21: от первой серии до последних модификаций Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Последние материалы
Вирус Мамонт вернулся — с новым кодом и под другим соусом
Смешал два компонента — и клубника стала крупнее вдвое
От пастбища до тарелки: как одна семья изменила лицо сельской гастрономии
Откуда берётся этот ужасный запах? Простой способ вернуть чистоту в канализацию
Забудьте про ловушки! Секрет защиты сада от полевок, который вы не знали
Слишком много пользы: когда витамины для собак вредят
Пистолет на заправке щёлкает раньше времени: внутри — причина, о которой не догадываются даже опытные водители
Привычка нюхать носки довела до больницы: врачи в шоке
Юань под угрозой — Россия ищет альтернативы для накоплений ФНБ
Ольга Бузова рассказала о своей помощи бойцам СВО: Россия, я с тобой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.