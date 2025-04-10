Забудьте про ловушки! Секрет защиты сада от полевок, который вы не знали

Водяные полевки — милые, но опасные враги садоводов. Эти маленькие грызуны, напоминающие помесь выдры и хомяка, могут в одночасье уничтожить ваш урожай. Их присутствие в саду легко заметить по плоским холмикам глины и умирающим растениям — все это результат поедания корней и клубней.

Фото: commons.wikimedia.org by Manuel R., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Норы мышей полевок

Кто такие водяные полевки

Водяные полевки — это грызуны длиной от 12 до 25 см и весом до 600 граммов. Обычно они живут от одного до двух лет и активны ночью, передвигаясь по подземным туннелям в поисках пищи. Эти создания не зимуют, а значит, продолжают свою разрушительную деятельность круглый год.

Почему это не крыса

Важно понимать, что водяные полевки — это не крысы, хотя их поведение и схоже. Если вы увидите такого гостя в своем саду, немедленно примите меры, ведь они могут стать настоящей проблемой. Эти милые на первый взгляд грызуны быстро нанесли вред, поедая корни и клубни растений, разрушая ваши посадки.

Как отогнать полевок без химии

Забудьте про химические средства и ловушки. Лучше воспользоваться натуральными методами, которые не вредят растениям и животным. Один из самых эффективных способов — это использование запахов, которые полевки не переносят.

Мята — лучший друг садовода

Самый доступный и безопасный метод — это посадка мяты. Этот ароматный кустарник не только добавит свежести вашему саду, но и отпугнет вредителей своим резким запахом. Но если посадки мяты недостаточно, можно использовать мятное масло. Купите его в аптеке (стоит около 5 злотых) и приготовьте простой раствор: в литре воды растворите две столовые ложки мятного масла. Перелейте смесь в пульверизатор и обработайте ею весь сад.

Это поможет не только избавить вас от полевок, но и напомнит, как важно заботиться о природных союзниках.

Уточнения

Водяные полёвки (лат Arvicola, «обитающий в поле») — род крупных грызунов семейства хомяковых.

