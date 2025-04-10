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Как дёшево и просто обзавестись новой магнолией

2:24
Садоводство » Цветы

Магнолия — настоящая жемчужина в саду, и с каждым годом все больше людей стремятся добавить это великолепное растение в свои дворы. Неудивительно: цветущие магнолии впечатляют своим зрелищем, и их цветы символизируют чистоту. Это растение было популярно ещё в VII веке и украшало сады буддийских монахов.

Белая магнолия
Фото: unsplash.com by Quino Al, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая магнолия

История магнолии

Магнолия появилась в Европе в XVII веке благодаря английским миссионерам. Первые саженцы были высажены в Лондоне, а вскоре это великолепное растение завоевало популярность по всему миру. Существует почти двести видов магнолий, более половины из которых являются тропическими растениями. В Венгрии магнолии чаще всего встречаются в садах, так как в дикой природе их можно увидеть лишь изредка. Это растение иногда называют тюльпановым деревом, хотя, несмотря на схожесть цветков, магнолия и тюльпан принадлежат к совершенно разным семействам.

Разновидности и место для посадки

Магнолии можно разделить на две основные группы: одни цветут после появления листьев и вырастают в крупные деревья, а другие радуют глаз цветами до того, как появится листва. Именно эти виды распространены в нашей стране.

Цветы магнолии бывают белыми, розовыми или фиолетовыми и распускаются в конце марта — начале апреля. Магнолии предпочитают солнечные, теплые и защищенные от ветра места с непримеси извести в почве. 

Большинство магнолий цветет в апреле и мае, но есть также виды, которые могут радовать нас вторым цветением летом, такие как вечнозеленая магнолия.

Выбор подходящего вида

Существует множество сортов магнолий, различающихся по размеру, поэтому не обязательно выбирать самое крупное растение. Если у вас небольшой сад, лучше обратить внимание на низкие сорта, которые достигают высоты 2-3 метра. Это позволит создать гармоничное пространство в вашем дворе.

Магнолия — это не только красивое, но и ценное растение для вашего сада. Следуя простым рекомендациям, вы можете легко добиться того, чтобы ваше пространство наполнилось цветами магнолии без особых затрат.

Уточнения

Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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