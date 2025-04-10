Соль против сорняков: экономичный метод, завоевавший интернет

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В сети все активнее обсуждают лайфхак, обещающий эффективно избавиться от настойчивых сорняков с минимальными затратами — и для этого достаточно всего лишь обычной соли. Один британец поделился своим опытом на TikTok, утверждая, что простое сочетание соли и воды навсегда избавило его двор от нежелательных растений.

Пользователи TikTok были впечатлены полученными результатами; один из них заметил: "Не могу в это поверить, но это действительно работает!" Вдохновленные этим открытием, садоводы по всему миру задумались: зачем тратить деньги на дорогие гербициды, когда под рукой есть эффективное решение?

Эта популярная уловка была предложена доктором Джанин Боуринг. Она заключается в смешивании одной части соли с двумя частями воды и наливании полученного раствора прямо на сорняки между плитами. Многие пользователи утверждают, что после применения этого метода сорняки больше не появляются.

Эксперт по садоводству Гарри Боделл подтвердил работоспособность этого способа, объяснив, что соль высушивает растения и нарушает их способность усваивать жизненно важные питательные вещества, такие как калий и кальций. Это приводит к высыханию сорняков, которые погибают уже на следующий день.