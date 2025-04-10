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5 лучших растений для японского сада — ключевые деревья и цветы для создания уникального стиля

2:35
Садоводство » Советы

Создание японского сада требует тщательного выбора растений, которые помогут вам добиться этого уютного и гармоничного стиля.

Японский клён
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Японский клён

Японский клён

Японский клен — это обязательный элемент любого японского сада. Популярные среди садоводов, эти деревья отличаются яркими осенними цветами. "Я рекомендую сорта Acer palmatum, такие как ‘Tamukeyama’ или ‘Shin Deshojo’ для яркой осени, а для зимы — ‘Sango-kaku’ с ярко-коралловыми ветвями", — говорит Стив Кэнди из National Trust. 

Азалии и рододендроны

Азалии и рододендроны также широко используются в японских садах благодаря своим ранним цветам и яркой палитре. "Деревья карликовых сортов, например, популярный 'Geisha', имеют множество оттенков и идеально подходят для небольших садов", — отмечает Дэвид Фраер из Mr Fothergill’s. Для больших садов подходят вечнозеленые рододендроны, такие как 'Horizon Monarch'.

Вишнёвое дерево

Классическое вишнёвое дерево — это символ японских садов. Оно предлагает множество сортов с нежными розовыми или белыми цветами. "Карликовые сорта, такие как плакучая вишня с белыми цветами или глубокая розовая ‘Kursar’, идеально подходят для компактных пространств", — говорит Дэвид. Для больших садов можно рассмотреть 'Pink Shell' с мягкими розовыми цветами и осенней окраской листьев.

Бамбук

Бамбук — ещё один выдающийся выбор, который делает акцент в японском саду. Он может быстро расти, поэтому важно выбирать правильные сорта. "Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis с желто-зелеными полосами или Phyllostachys nigra с черными стеблями создают прекрасную атмосферу", — советует Стив Кэнди.

Камелии

Камелии также считаются отличными растениями для японского сада. Применение камелий в вашем саду не только добавит красоты, но и даст удовлетворение от правильного ухода за этими растениями.

Выбор правильных растений является ключевым элементом при создании японского сада. Японский клен, азалии, вишни, бамбук и камелии создадут гармоничное пространство, наполненное красотой и спокойствием. Используйте эти рекомендации, чтобы сделать ваш сад по-настоящему уникальным и вдохновляющим.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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