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Вкуснейшие сорта томатов для выращивания дома: лучшее, чем в супермаркете

3:20
Садоводство » Овощи

Выращивание собственных томатов — это не только полезное, но и увлекательное занятие. Одним из самых больших преимуществ является возможность экспериментировать с сортами, которые вы не найдёте в супермаркетах. Выбор нужных сортов способен открыть перед вами мир непередаваемых вкусов.

Давайте рассмотрим некоторые из самых вкусных сортов томатов, рекомендованных экспертами, которые могут стать настоящими звездами вашего огорода.

Томаты 'Sungold'

Этот сорт — один из самых популярных и любимых среди садоводов. Яркие золотисто-оранжевые томаты 'Sungold' славятся своим вкусом. Их часто называют самыми сладкими черри-томатами, которые можно вырастить. Рейчел Коул, менеджер по семенам компании Mr Fothergill’s, утверждает: «Этот сорт отличается очень высоким содержанием сахара с идеальным балансом кислотности. Это любимый сорт покупателей, который мы тестируем каждый год».

Томаты 'Pink Brandywine'

Если вы хотите вырастить более крупные томаты для салатов или сэндвичей, присмотритесь к 'Pink Brandywine'. Этот американский старинный сорт может весить до ¾ кг и идеально подходит для одной толстой ломтики в сэндвич. "Хотя для полного созревания понадобится около 100 дней, усилия стоят того", — говорит Анди Страхан, старший садовод в саду Knightshayes. "В конце лета я люблю нарезать их тонкими ломтиками, сбрызнуть оливковым маслом и добавить свежие листья базилика", — добавляет он.

Томаты 'Sweet Million' F1

Этот сорт идеально подходит для тех, кто ищет сладкие томаты и щедрые урожаи. 'Sweet Million' F1 производит средние по размеру черри-томаты с прекрасным балансом сладости и кислоты. "Это мой личный фаворит", — говорит Рейчел из Mr Fothergill's. "Растение формирует привлекательные гроздья и известно высокими урожаями из года в год".

Томаты 'Nagina'

Одним из самых вкусных сливовидных сортов является томат 'Nagina'. "Этот современный томат в стиле Рома отлично подходит для выращивания в теплице или на открытом воздухе", — отмечает Анди. "Он обладает отличной устойчивостью к фитофторозу, не теряя при этом во вкусе". Эти томаты идеально подходят для кулинарии: их кисловатый вкус отлично сочетается с пастой и соусами.

Томаты 'Big Daddy' F1

Если вас интересует сорт мясистых томатов, 'Big Daddy' F1 станет отличным выбором. "Этот сорт подходит для тех, кто ищет по-настоящему ароматные томаты для пасты", — говорит Рейчел из Mr Fothergill's. "Идеально подходит для неотапливаемой теплицы, он производит большие и мясистые плоды с отличным вкусом".

Выращивание этих уникальных и вкуснейших сортов томатов не только принесет радость от садоводства, но и значительно улучшит ваши кулинарные блюда. Приготовьте свой огород к экспериментам и наслаждайтесь богатым вкусом свежих помидоров, которые никоим образом не уступают тем, что вы найдете в магазине.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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