Вкуснейшие сорта томатов для выращивания дома: лучшее, чем в супермаркете

Выращивание собственных томатов — это не только полезное, но и увлекательное занятие. Одним из самых больших преимуществ является возможность экспериментировать с сортами, которые вы не найдёте в супермаркетах. Выбор нужных сортов способен открыть перед вами мир непередаваемых вкусов.
Давайте рассмотрим некоторые из самых вкусных сортов томатов, рекомендованных экспертами, которые могут стать настоящими звездами вашего огорода.
Этот сорт — один из самых популярных и любимых среди садоводов. Яркие золотисто-оранжевые томаты 'Sungold' славятся своим вкусом. Их часто называют самыми сладкими черри-томатами, которые можно вырастить. Рейчел Коул, менеджер по семенам компании Mr Fothergill’s, утверждает: «Этот сорт отличается очень высоким содержанием сахара с идеальным балансом кислотности. Это любимый сорт покупателей, который мы тестируем каждый год».
Если вы хотите вырастить более крупные томаты для салатов или сэндвичей, присмотритесь к 'Pink Brandywine'. Этот американский старинный сорт может весить до ¾ кг и идеально подходит для одной толстой ломтики в сэндвич. "Хотя для полного созревания понадобится около 100 дней, усилия стоят того", — говорит Анди Страхан, старший садовод в саду Knightshayes. "В конце лета я люблю нарезать их тонкими ломтиками, сбрызнуть оливковым маслом и добавить свежие листья базилика", — добавляет он.
Этот сорт идеально подходит для тех, кто ищет сладкие томаты и щедрые урожаи. 'Sweet Million' F1 производит средние по размеру черри-томаты с прекрасным балансом сладости и кислоты. "Это мой личный фаворит", — говорит Рейчел из Mr Fothergill's. "Растение формирует привлекательные гроздья и известно высокими урожаями из года в год".
Одним из самых вкусных сливовидных сортов является томат 'Nagina'. "Этот современный томат в стиле Рома отлично подходит для выращивания в теплице или на открытом воздухе", — отмечает Анди. "Он обладает отличной устойчивостью к фитофторозу, не теряя при этом во вкусе". Эти томаты идеально подходят для кулинарии: их кисловатый вкус отлично сочетается с пастой и соусами.
Если вас интересует сорт мясистых томатов, 'Big Daddy' F1 станет отличным выбором. "Этот сорт подходит для тех, кто ищет по-настоящему ароматные томаты для пасты", — говорит Рейчел из Mr Fothergill's. "Идеально подходит для неотапливаемой теплицы, он производит большие и мясистые плоды с отличным вкусом".
Выращивание этих уникальных и вкуснейших сортов томатов не только принесет радость от садоводства, но и значительно улучшит ваши кулинарные блюда. Приготовьте свой огород к экспериментам и наслаждайтесь богатым вкусом свежих помидоров, которые никоим образом не уступают тем, что вы найдете в магазине.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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