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Как вырастить имбирь в саду: 5 простых шагов для сбора урожая к концу лета

2:36
Садоводство » Цветы

Вы знали, что имбирь можно выращивать в саду? Это прекрасная возможность поэкспериментировать, ведь имбирь не только полезен, но и выглядит красиво, добавляя экзотическую нотку в ваш сад или дом. Кроме того, вы всегда будете иметь под рукой этот полезный корень, а собрав урожай осенью, сможете использовать его всю зиму.

Шаг 1: Получите органический имбирь

Первым делом вам нужно приобрести органический имбирь. Ищите его в магазинах здорового питания или на полках супермаркетов, где продаются овощи, не обработанные химическими веществами. Обратите внимание, что только такой имбирь сможет прорасти, так как обычный часто обрабатывается ингибиторами прорастания.

Шаг 2: Подготовьте ризомы

Перед посадкой замочите ризомы (корни) имбиря в чистой воде на два дня. Это поможет им быстрее прорасти и адаптироваться к новым условиям.

Шаг 3: Подготовьте почву и контейнер

Возьмите неглубокий контейнер для размножения и заполните его питательной soil для рассады. Увлажните почву, а затем аккуратно положите замоченные ризомы на поверхность. Покройте их тонким слоем почвы. Поместите контейнер в теплое, солнечное место. Если у вашего контейнера есть крышка, накройте его ею; в противном случае используйте пленку, чтобы создать парниковый эффект. Следите за тем, чтобы почва оставалась увлажненной.

Шаг 4: Ожидание прорастания

Имейте в виду, что проращивание имбиря может занять некоторое время. Будьте терпеливы, поскольку это может занять до двух недель. Имбирь требует тропического климата для прорастания, поэтому следите за тем, чтобы он находился в теплом и влажном окружении.

Шаг 5: Пересадка и уход

Когда ризомы прорастут, вам предстоит решить, хотите ли вы выращивать их в открытом грунте или в горшке. Пересаживайте молодые растения в питательную почву на солнечном месте. Регулярно поливайте и увлажняйте растения. Не забудьте собрать урожай корней перед наступлением холодов, чтобы не потерять ваш урожай.

Выращивание имбиря в саду — это не только интересное занятие, но и способ получить свежий и полезный продукт прямо у себя дома. Следуя этим пяти простым шагам, вы сможете наслаждаться собственным имбирём к концу лета и добавить его в свои любимые блюда.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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