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Хотите крупный и ароматный перец? Тогда запомните эти 4 правила

1:41
Садоводство

Болгарский перец — фаворит среди летних овощей. Он сочный, ароматный, с лёгкой сладостью — в салат, в начинку, в лечо. Но вот беда: у одних кусты ломятся от плодов, а у других — пара вялых стручков. В чём разница? Часто всё упирается в… полив.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Да, даже если вы всё сделали по правилам — выбрали хорошее место, внесли удобрения и соблюли севооборот — ошибка в поливе может свести всё на нет.

Как поливать перец, чтобы был урожай

1. Начать вовремя

Первый полив — не сразу после посадки, а через 5 дней. Так рассада успеет "присесть" и лучше примется.

2. Соблюдать режим

После укоренения поливать перец стоит раз в 10 дней. В жару — чаще, особенно если дождей нет.

Когда начинают формироваться плоды — переключайтесь на режим раз в 3-4 дня.

3. Следить за температурой воды

Перец не любит холод. Полив ледяной водой может затормозить рост, сбить цветение и даже навредить корням.
Используйте умеренно тёплую воду, можно отстоять её в бочке или налить в лейку за пару часов до полива.

4. Рыхлить после полива

После того как грядка напилась — аккуратно разрыхлите почву. Это поможет сохранить влагу и дать корням кислород. Но будьте осторожны: корни у перца расположены близко к поверхности.

Соблюдая эти простые правила, вы не только увеличите количество плодов, но и сделаете вкус перца насыщенным и сладким.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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