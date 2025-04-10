Один тёплый ящик на 7 дней — и лук даст крупные головки

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В мае дачники активно сажают лук-севок. Но мало просто закинуть его в землю — без правильной подготовки можно остаться с пустой ботвой и без приличного урожая. Особенно часто это случается, если лук начинает стрелковаться — выпускает цветонос. Вроде бы зелени много, а толку никакого.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук-севок

Чтобы этого не произошло, нужно знать одну важную хитрость: предварительное прогревание севка.

Зачем прогревать севок

Прогревание помогает предотвратить стрелкование — когда растение тратит силы на цветонос вместо того, чтобы нарастить полноценную луковицу. Если лук пошёл в стрелку — можно сразу попрощаться с идеей о крупных, плотных головках.

После прогрева севок как будто "просыпается", а не "стрессует" при посадке. А значит, даёт стабильный и качественный урожай.

Как правильно прогреть лук

Положите севок в ящик или любую подходящую ёмкость.

Оставьте в тёплом месте на 7 дней.

Оптимальная температура — не ниже +25°C.

Подойдёт солнечное окно, место у батареи (если отопление ещё работает) или даже кухонная зона.

А ещё - не забудьте замочить

Перед посадкой севок желательно:

подержать в солёной воде (на 1 литр — 1 столовая ложка соли),

затем — в слабом растворе марганцовки (до розового цвета).

Эти простые действия защитят лук от болезней и вредителей с самого старта.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

