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Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом

1:58
Садоводство

Капуста — не из тех культур, что требует танцев с бубном. Но новички часто разочаровываются, когда рассада не хочет расти. Листочки вянут, стебли вытягиваются, а крепких саженцев, как не бывало. Всё дело в трёх распространённых ошибках, о которых начинающие огородники даже не подозревают.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

1. Слишком тепло — капусте не по нраву

В отличие от помидоров и перцев, капуста — растение холодостойкое. При комнатной температуре она слабеет и вытягивается. Белокочанной нужно не более 12 °C в первую неделю после всходов, цветной подойдёт 14-15 °C. Лучше всего выращивать рассаду в прохладной теплице или хотя бы выставить контейнеры на застеклённый балкон.

Если ростки уже появились, срочно переместите их в прохладу. Через неделю можно снова вернуть в более тёплое место, но не выше 18 °C.

2. Почва слишком тяжёлая или кислая

Капуста не любит кислую среду — проверяйте грунт лакмусовой бумажкой: pH должен быть около 7. В тяжёлой земле, где плохо циркулирует воздух, рассада угнетается. Чтобы избежать проблем, добавляйте в почвосмесь торф, вермикулит, песок или перлит. Это обеспечит корням кислород и оптимальную структуру.

3. Недостаток питания на старте

Если томаты и огурцы могут обойтись без подкормки на ранних этапах, то капуста нуждается в "обеде" уже в рассадный период. Добавьте в почву биогумус — около 20 % от всего объема. А когда появится третий настоящий лист, пора внести универсальное удобрение.

Если вы планируете пикировать рассаду, то вместо подкормки пересадите растения в новую, питательную смесь — этого будет достаточно.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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