Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом

Капуста — не из тех культур, что требует танцев с бубном. Но новички часто разочаровываются, когда рассада не хочет расти. Листочки вянут, стебли вытягиваются, а крепких саженцев, как не бывало. Всё дело в трёх распространённых ошибках, о которых начинающие огородники даже не подозревают.
В отличие от помидоров и перцев, капуста — растение холодостойкое. При комнатной температуре она слабеет и вытягивается. Белокочанной нужно не более 12 °C в первую неделю после всходов, цветной подойдёт 14-15 °C. Лучше всего выращивать рассаду в прохладной теплице или хотя бы выставить контейнеры на застеклённый балкон.
Если ростки уже появились, срочно переместите их в прохладу. Через неделю можно снова вернуть в более тёплое место, но не выше 18 °C.
Капуста не любит кислую среду — проверяйте грунт лакмусовой бумажкой: pH должен быть около 7. В тяжёлой земле, где плохо циркулирует воздух, рассада угнетается. Чтобы избежать проблем, добавляйте в почвосмесь торф, вермикулит, песок или перлит. Это обеспечит корням кислород и оптимальную структуру.
Если томаты и огурцы могут обойтись без подкормки на ранних этапах, то капуста нуждается в "обеде" уже в рассадный период. Добавьте в почву биогумус — около 20 % от всего объема. А когда появится третий настоящий лист, пора внести универсальное удобрение.
Если вы планируете пикировать рассаду, то вместо подкормки пересадите растения в новую, питательную смесь — этого будет достаточно.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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