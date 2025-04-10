Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной или осенью садоводы неизбежно сталкиваются с одним вопросом: куда девать горы обрезанных веток? Сжечь — кажется самым простым решением. Но опытные дачники давно знают: в каждой ветке скрыт потенциал.

Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain ветки

1. Дрова с ароматом лета

Толстые сучья идеально идут в печь или камин. Потоньше — в мангал. Шашлык на углях от плодовых деревьев получается особенно вкусным. А ещё такие ветки подойдут для копчения — аромат мяса будет просто волшебным.

2. Щепа для красоты и пользы

Мелкие ветки можно переработать в щепу — измельчителем. Он быстро окупается, если деревьев на участке много. Щепой мульчируют цветники, приствольные круги, клумбы с розами и хвойными. Она сохраняет влагу, подавляет сорняки и, разлагаясь, удобряет почву.

3. Колышки и подпорки

Прямые ветки легко превращаются в опоры для томатов, перцев или фасоли. Нужно всего лишь заострить конец — и колышек готов. А из крупных разветвлённых веток можно сделать шпалеру или "дерево" для вьющихся растений.

4. Компост: медленно, но верно

Измельчённые ветки годятся для компоста. В сочетании с травой, сорняками и листвой они дают прекрасное органическое удобрение. Да, дерево разлагается дольше, но результат стоит ожидания — особенно для кустарников и многолетников.

5. Органические грядки — кладезь питания

Старые доски, гнилые ветки, тонкие побеги — всё это становится основой для органической грядки. Сверху — стебли подсолнухов и томатов, потом трава, листья, кухонные отходы. Завершающий слой — земля. Первый год на такой грядке лучше сажать тыквы, затем — томаты, потом — капусту. Ветки будут кормить почву несколько лет подряд.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



