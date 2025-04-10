Растения, которые любят тень: всё съедобное и полезное

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый сантиметр огорода должен работать на урожай, даже самый затемнённый. И если солнечные грядки заняты томатами и перцами, не беда — есть культуры, которые наоборот любят тенёк. И при этом не просто радуют зеленью, но и пригождаются на кухне.

Фото: Own work by RhubarbFarmer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ревень

Щавель: сочный и не слишком кислый

В тени щавель не теряет вкуса, а наоборот — приобретает. Листья растут медленнее, дольше остаются мягкими и свежими, а содержание щавелевой кислоты снижается. Идеален для салатов, супов и пюре.

Ревень: варенье, компот и даже голубцы

Многие обходят его стороной, а зря. Ревень прекрасно растёт в полутени и даёт урожай мясистых черешков. Из них варят компоты, джемы, а крупные листья можно использовать для голубцов или добавлять в витаминные салаты.

Многолетний лук: и тень любит, и сорняки гонит

Если не знаете, чем занять тенистый уголок теплицы — посадите многолетний лук. Он не требует особого ухода, год за годом даёт стабильный урожай и вытесняет сорняки. Один раз посадили — и забыли.

Хрен: не жадничайте — сажайте с умом

Да, в тени он развивается чуть медленнее. Но стоит ли гнаться за мешками хрена, если достаточно пары кустов для домашнего приготовления? Посадите его у северной стены дома или рядом с забором — и не пожалеете.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

