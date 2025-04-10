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Хотите прохладу на участке этим летом? Это растение справится в рекордные сроки

1:36
Садоводство

Когда солнце беспощадно палит, а сад превращается в жаровню, появляется острое желание спрятаться в тени. Но не все готовы ждать годами, пока вырастет дерево. Решение есть — и оно быстрое, зелёное и само держится за стену.

Плющ
Фото: pixabay.com by Robert Schneider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плющ

Что это за растение?

Девственная лоза (Parthenocissus) — чемпион среди вьющихся растений. За сезон она может вырасти на 3 метра и полностью "одеться" на стену, беседку или арку. Её не нужно подвязывать: специальные присоски сами находят, за что зацепиться.

Лучшие сорта

  • Пятилисточковая (американская): поднимается до 20 м, осенью окрашивается в красно-огненные тона.

  • Трёхлопастная (японская): плотнее, лучше защищает от солнца, даёт эффект "зелёной стены".

  • Ампелопсис: технично — не девственная лоза, но растёт так же быстро и радует ягодами-перламутрами.

Как посадить, чтобы росло как на дрожжах?

  • Высаживайте весной, пока не наступили жары.

  • Выбирайте солнечные или полутенистые места.

  • Почву рыхлите и обогащайте компостом.

  • Сажайте в 30-40 см от опоры.

  • В первые два месяца не забывайте поливать.

Уход — минимальный

После укоренения лоза не требует почти ничего. Раз в год — обрезка. Раз в сезон — проверка опоры. Всё.

"В марте посадили, в июле уже сидим в тени. Под беседкой на 5 градусов прохладнее", — делится Мишель, дачник с Юга.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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